Öğrenciler dikkat! İşte vergisiz telefon fiyatları

Telefon almayı düşünen öğrenciler, "Öğrencilere vergisiz cep telefonu satışı ne zaman? sorularına yanıt arıyor... Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek. Açıköğretim ve lisans üstü öğrenciler bu uygulamadan yararlanamayacaklar.

Telefonlardan alınan vergiler sırasıyla;

%1 oranında Kültür Bakanlığı Payı,

%12 oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV

%18 oranında KDV alınıyor.

Telefonun fiyatına göre ÖTV oranı %25, %40 ve %50 olarak değişebiliyor.

İPHONE'DEN NE KADAR VERGİ ALINIYOR?

iPhone 14 modelleri dahil olmak üzere bütün akıllı telefonlardan vergisiz fiyat üzerinden yüzde 10 TRT bandrol ücreti alınıyor. Buna ek olarak yüzde 1 de Kültür Bakanlığı payı alınıyor. Bu oran dışında toplamın yüzde 50'si oranında ÖTV alınıyor. Bunun da üzerine yüzde 18 de KDV alınıyor.

VERGİSİZ İPHONE FİYATLARI

iPhone SE 64 GB vergili fiyatı 24.914 TL iken vergisiz fiyatı 13.951 TL

iPhone SE 128 GB vergili fiyatı 26.948 TL iken vergisiz fiyatı 15.540 TL

iPhone SE 256 GB vergili fiyatı 31.016 iken vergisiz fiyatı 15.540 TL