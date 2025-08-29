Öğrenciler şokta! Özel yurt fiyatları dudak uçuklattı

Üniversite öğrencileri için barınma sorunu, 2025–2026 akademik yılı öncesinde yeniden alevlendi. Ekonomim'den Hatice İlkimen'in haberine göre, İstanbul ve Ankara’daki prestijli vakıf üniversiteleri ile özel öğrenci yurtlarının açıkladığı ücretler, ev kiralarının çok üzerine çıkarak dikkat çekti. Açıklanan yeni fiyatlar, barınmanın öğrenciler ve aileleri için en ağır maliyet kalemlerinden biri haline geldiğini gösteriyor.

Bazı özel yurtların, üniversitelerin öğrenim ücretlerini geride bırakacak seviyeye ulaşması ise dikkat çekici bir gelişme oldu. Özellikle Yeditepe, Sabancı, Bilkent ve Koç üniversitelerinin yurtlarının yanı sıra, Birgül Hanım Yurdu ve Republica gibi popüler özel öğrenci yurtlarında açıklanan rakamlar öğrencileri kara kara düşündürüyor.

VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ÜCRETLER TAVAN YAPTI

2025–2026 akademik yılı için açıklanan bazı yurt ücretleri şöyle:

Yeditepe Üniversitesi: Tek kişilik oda – 260.000 TL

Sabancı Üniversitesi: İki kişilik oda – 282.000 TL

Bilkent Üniversitesi (Ankara): Banyolu, ortak mutfaklı oda (dönemlik) – 203.100 TL, yıllık – 406.200 TL

Koç Üniversitesi Henry Ford Yurdu: Tek kişilik banyolu oda – 461.800 TL

Bu rakamlar, eğitim kadar barınmanın da prestijli üniversitelerde ciddi bir maliyet unsuru olduğunu ortaya koyuyor.

ÖZEL YURTLARDA ÜCRETLER 800 BİN TL’YE YAKLAŞTI

Üniversitelere yakınlığı ve sunduğu olanaklarla tercih edilen özel yurtlarda ücretler daha da yükseldi:

Sabiha Hanım Beşiktaş Yurdu: Tek kişilik oda – 268.000 TL

Rafine Kız Öğrenci Yurdu: Tek kişilik oda – 435.000 TL

Stüdyo Santral Kız Yurdu: Tek kişilik oda – 525.000 TL

Birgül Hanım Yurdu: Tek kişilik oda – 600.000 TL

Republica Single Premium Room (1A): Aylık 77.700 TL, yıllık 777.000 TL

İstanyurt Kız Öğrenci Yurdu (Avcılar): Tek kişilik VIP oda – 184.500 TL

Fatih Vefa Öğrenci Yurdu: Aylık 20.000 TL, yıllık 200.000 TL

KYK YURTLARI VE ALTERNATİFLER: TALEP YÜKSEK, KAPASİTE SINIRLI

2024–2025 dönemi KYK yurt ücretleri, 1. tip yurtta aylık 517,50 TL, 6. tip yurtta ise 855 TL olarak belirlendi. Ancak 2025–2026 dönemi fiyatları henüz açıklanmadı. Buna karşın, KYK yurtlarına olan yoğun başvuru nedeniyle tüm öğrencilerin yerleşemeyeceği öngörülüyor.

Bu nedenle öğrenciler, bütçelerine uygun konaklama çözümleri arayışında. Paylaşımlı öğrenci evleri ve daireler, kira ve faturaların bölüşülmesiyle ekonomik avantaj sunsa da, temizlik, güvenlik ve yaşam uyumu açısından sorunlar barındırıyor.

Aile yanında kalmak, maliyet açısından en düşük seçenek olarak öne çıkıyor. Ancak bu çözüm de her öğrenci için uygun değil; kampüslere uzaklık ve sosyal çevre eksikliği gibi dezavantajlar bulunuyor. Yurtlar ise kampüs yakınlığı, 24 saat güvenlik ve temizlik gibi avantajlarla cazibesini koruyor.

Fakat yurt fiyatları, konum, oda tipi ve sunulan hizmetlere göre ciddi şekilde değişiyor. Odada kalan kişi sayısı arttıkça maliyet düşse de, öğrenciler konfordan ödün vermek zorunda kalıyor.

Sonuç olarak, üniversite eğitimi kadar barınma da ciddi bir bütçe planlaması gerektiriyor. Fiyatların bu seviyelere ulaşması, önümüzdeki dönemde öğrenci barınma politikalarının yeniden gözden geçirilmesini kaçınılmaz hale getiriyor.