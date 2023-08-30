Öğrencilere 1.800 TL maddi destek yapılacak!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik destek ödemesi yapılacağını belirtti. Yapılacak bu destek ödemesi, ekonomik kriz ve enflasyon artışıyla mücadele eden aileleri rahatlakmak için yapılacak. Başvurular e-devlet üzerinden yapılabilecek ve başvuru yapmak için T.C. kimlik numarası ve şifre yeterli olacak.

Başvuru formu doldurulduktan sonra, Bakanlık tarafından bir inceleme yapılacak ve incelemelerin tamamlanması yaklaşık 10 gün sürecek. İncelemelerin tamamlanmasının ardından, ödemeler için uygun görülen aileler ödemelerini PTT şubelerinden alınabilecekler.

1.800 TL DESTEK ÖDEMESİ

Destek ödemesinden yararlanmak isteyen aileler için kriterler de belli oldu. Buna göre; aile içindeki kişi başına düşen gelirinin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekiyor. Başvuru yapan ve olumlu sonuçlanan aileler, kimlik kartıyla birlikte PTT’ye başvurarak ödemelerini alabilecekler. Destek ödemesi miktarı en az 1800 TL olarak belirlendi.

DAR GELİRLİ AİLELER YARARLANACAK

Dar gerlirli ailelerin öğrencileri için yapılacak olan bu destek ödemeleri, milyonlarca öğrenci ve aile için az da olsa bir rahatlama sağlayacak ve eğitim masraflarına katkıda bulunacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik bu destek ödemeleriyle ekonomik sıkıntılarla mücadele etmekte güçlük çeken ailelere yardımcı olmayı amaçlıyor.