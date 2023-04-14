Öğrencilere bin TL bayram harçlığı
AK Parti'nin seçim beyannamesinin açıklanmasının ardından ilerleyen günlerde 3 yeni seçim vaadini duyurması bekleniyor. Vaatler arasında Üniversite öğrencilerine yılda iki kez bayram harçlığı verilmesi yer alıyor. Peki, öğrencilere bin TL bayram harçlığı başvurusu başladı mı?
Öğrencilere bin TL bayram harçlığı verileceği bilgisi ile gençler, araştırmalara başladı. AK Parti'nin ilerleyen günlerde açıklayacağı 3 yeni vaat arasında yer aldığı söylenen bin TL bayram harçlığı, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde yılda iki kez verilecek.
BİN TL BAYRAM HARÇLIĞI NE ZAMAN VERİLECEK?
Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı müjdesi ise son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor.
Öğrencilere, Ramazan ve Kurban bayramlarında olmak üzere 1000 TL’den 2000 TL bayram harçlığı ödenmesi planlanıyor.