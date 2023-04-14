Öğrencilere bin TL bayram harçlığı

AK Parti'nin seçim beyannamesinin açıklanmasının ardından ilerleyen günlerde 3 yeni seçim vaadini duyurması bekleniyor. Vaatler arasında Üniversite öğrencilerine yılda iki kez bayram harçlığı verilmesi yer alıyor. Peki, öğrencilere bin TL bayram harçlığı başvurusu başladı mı?

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Öğrencilere bin TL bayram harçlığı - Resim: 1 1 3

Öğrencilere bin TL bayram harçlığı verileceği bilgisi ile gençler, araştırmalara başladı. AK Parti'nin ilerleyen günlerde açıklayacağı 3 yeni vaat arasında yer aldığı söylenen bin TL bayram harçlığı, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde yılda iki kez verilecek.

Öğrencilere bin TL bayram harçlığı - Resim: 2 2 3

BİN TL BAYRAM HARÇLIĞI NE ZAMAN VERİLECEK? 

Öğrencilere 1000 TL bayram harçlığı müjdesi ise son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 

Öğrencilere bin TL bayram harçlığı - Resim: 3 3 3

Öğrencilere, Ramazan ve Kurban bayramlarında olmak üzere 1000 TL’den 2000 TL bayram harçlığı ödenmesi planlanıyor. 