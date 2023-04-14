Öğrencilere bin TL bayram harçlığı verileceği bilgisi ile gençler, araştırmalara başladı. AK Parti'nin ilerleyen günlerde açıklayacağı 3 yeni vaat arasında yer aldığı söylenen bin TL bayram harçlığı, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde yılda iki kez verilecek.