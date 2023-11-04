Öğrencilere Ücretsiz 10 GB İnternet Desteği! Başvuru Şartları Açıklandı! İşte Başvuru Şartları…
Gençlerin merakla beklediği ücretsiz 10 GB internet desteğinin şartları belli oldu! Resmi Gazetede yayımlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu “öğrencilere internet desteği” başvuru şartları açıklandı. Merakla beklenen başvuru şartlarının detayları yazımızda!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu ve öğrencilerin merakla beklediği; ücretsiz 10 GB internet desteğinin şartları belli oldu. Öğrenciler internet desteği sayesinde; 12 ay süre ile devam edecek ve her ay 10 GB olacak şekilde, toplamda 120 GB internetten faydalanacak. Öğrencilerin merakla beklediği haber geldi! İşte ücretsiz 10 GB internet desteğinin şartları…
Ücretsiz İnternetten Faydalanmanın Şartları
İnternet başvurusunda bulunacak kişinin; açık öğretim öğrencisi olmaması. Herhangi bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenci olması.
Ücretsiz İnternetten Faydalanmanın Şartları
İnternet başvurusunda bulunacak kişinin; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması
Ücretsiz İnternetten Faydalanmanın Şartları
İnternet başvurusunda bulunacak kişinin; başvuru tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olması.