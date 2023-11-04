Öğrencilere Ücretsiz 10 GB İnternet Desteği! Başvuru Şartları Açıklandı! İşte Başvuru Şartları…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu ve öğrencilerin merakla beklediği; ücretsiz 10 GB internet desteğinin şartları belli oldu. Öğrenciler internet desteği sayesinde; 12 ay süre ile devam edecek ve her ay 10 GB olacak şekilde, toplamda 120 GB internetten faydalanacak. Öğrencilerin merakla beklediği haber geldi! İşte ücretsiz 10 GB internet desteğinin şartları…