Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar nasıl alınır?

Seçimler öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim beyannamesinde bulunan "Öğrencilere ilk sefere mahsus olmak üzere vergisiz telefon, tablet ve bilgisayar satışı" maddesinin ne zaman uygulanacağı merak ediliyor. Öğrencilere vergisiz telefon şartları, başvurusu ve diğer detaylar gündemdeki yerini aldı. Cep telefonu vergi oranları arasında Kültür Bakanlığı Payı, TRT Bandrol ücreti, ÖTV ve KDV bulunurken, bir defaya mahsus öğrencilerden bu vergiler alınmayacak.