Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar nasıl alınır?
AK Parti Seçim Beyannamesi'nde cep telefonu ve bilgisayar alımlarında gençlere ve öğrencilere yönelik vergi muafiyeti bulunmuştu. Peki, öğrencilere vergisiz telefon nasıl alınır, kimler alabilir?
Seçimler öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim beyannamesinde bulunan "Öğrencilere ilk sefere mahsus olmak üzere vergisiz telefon, tablet ve bilgisayar satışı" maddesinin ne zaman uygulanacağı merak ediliyor. Öğrencilere vergisiz telefon şartları, başvurusu ve diğer detaylar gündemdeki yerini aldı. Cep telefonu vergi oranları arasında Kültür Bakanlığı Payı, TRT Bandrol ücreti, ÖTV ve KDV bulunurken, bir defaya mahsus öğrencilerden bu vergiler alınmayacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
- Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz.
Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek.
CEP TELEFONU VERGİ ORANLARI
Telefonlardan alınan vergiler sırasıyla;
• %1 oranında Kültür Bakanlığı Payı,
• %12 oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV
• %18 oranında KDV alınıyor.
Telefonun fiyatına göre ÖTV oranı %25, %40 ve %50 olarak değişebiliyor
ÖĞRENCİLERE VERGİSİZ CEP TELEFONU NE ZAMAN, KİMLER ALABİLECEK?
Vergisiz cep telefonu satışına yönelik herhangi bir tarih açıklaması bulunmuyor. Yükseköğrenimine devam eden öğrenciler yararlanabilecek.
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/fotohaber/yasam/ogrencilere-vergisiz-telefon-nasil-alinir-satislari-basladi-mi-otv-ve-kdvsiz-universite-ogrencilerine-vergisiz-telefon-sartlari-ne-yas-siniri-kac