Öğrenciye bayram harçlığı başvurusu nasıl yapılır?

Öğrencilere bayram harçlığı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler soruları yanıt aramaya devam ediyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala öğrencilere bayram parası son dakika haberleri gündemdeki yerini aldı.

ÖĞRENCİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

Üniversite öğrencilerine tıpkı emeklilerde olduğu gibi dini bayramlarda yılda iki kez bayram ikramiyesi verileceği iddia ediliyor. "Bayram harçlığı" adı altında üniversite öğrencilerine verilecek paranın 1000 TL tutarında olması da yine iddialar arasında.

ÖĞRENCİLERE BAYRAM HARÇLIĞI ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Üniversite öğrencilerine verileceği söylenen bayram harçlığı ile ilgili çalışmaların devam ettiği iddia ediliyor. Ancak ikramiye ile ilgili henüz resmi bir bilgi yok. İçişleri Bakanlığı tarafından 'bayram harçlığı başvurusu' ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

Bazı sosyal medya mecralarında Bakanlığımızca bayram harçlığı dağıtıldığı yönünde gayrı ciddi paylaşımlar ve videolar yayınlanmaktadır. Bakanlığımız e-başvuru sistemi vatandaşlarımıza başvurusu ile ilgili belgeleri sistem üzerinden elektronik ortamda da gönderme imkânı sunan son derece önemli hizmettir. Bakanlığımızca e- başvuru ya da açık kapı uygulamamız üzerinden bayram harçlığı ödemesi yapılması kesinlikle söz konusu değildir.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2023 dini günler takvimine göre Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 28 Haziran'da idrak edilecek. Bayram, 1 Temmuz Cumartesi akşamı sona erecek. Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ödemeler yapılıyor. Öğrencilere ödenecek bayram ikramiyelerinin Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

AİLE VE GENÇLİK BANKASI KURULACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Seçimleri öncesi AK Parti seçim beyannamesini kamuoyuna duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada gençler için şu müjdeleri vermişti:

10 GB ÜCRETSİZ İNTERNET

Gençlere aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz. Sosyal yardımları insanlarımızın yoksulluk seviyesine düşmesini önleyecek yaklaşımla yeniden yapılandıracağız.

ÜNİVERSİTELİLERE GENÇLİK KARTI

Üniversiteli gençlerimize Gençlik Kartı uygulamasını başlatacağız. Bu kartla gençlerimiz tiyatro, Sinema gibi etkinliklerden ücretsiz veya indirimli yararlanacak.

Gençlerimizi aile kurmaya teşvik etmek için, eğitiminden istihdamına, evliliğinden çocuk bakımına kadar her alanda kendilerine maddi katkı vereceğiz. Kaynağı ülkemizin kendi ürettiği doğalgaz ve petrol gelirlerinden sağlanacak bir Aile ve Gençlik Bankası kuracağız. Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız.

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/fotohaber/yasam/ogrenciye-bayram-harcligi-var-mi-verilecek-mi-1000-tl-ogrencilere-bayram-harcligi-basvurusu-nasil-yapilir-sartlari-neler