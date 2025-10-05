Öğretmen maaş zammı 2026: Enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışıyla yeni maaşlar belli oluyor

ÖĞRETMEN MAAŞLARINDA YÜZDE 13,64'LÜK ARTIŞ GÖRÜLÜYOR



Enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışı öğretmen maaşlarını da etkiliyor.



Eylül verilerine göre uzman öğretmen maaşı 67 bin 776 TL’den 79 bin 216 TL’ye, öğretmen maaşı ise 61 bin 146 TL’den 71 bin 467 TL’ye yükselebilir. Nihai oran, aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla kesinlik kazanacak.