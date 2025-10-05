Öğretmen maaş zammı 2026: Enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışıyla yeni maaşlar belli oluyor
TÜİK’in eylül ayı enflasyon verileriyle birlikte öğretmen maaş zammı hesaplamaları şekillenmeye başladı. Uzman öğretmen ve başöğretmen maaşları unvana göre artacak. İşte Ocak 2026’da en düşük ve en yüksek öğretmen maaş zammı olasılıkları.
ENFLASYON FARKIYLA 2026 ZAM HESABI BAŞLADI
TÜİK’in açıkladığı eylül ayı enflasyon rakamları, öğretmen maaş zammı hesaplamalarını doğrudan etkiledi. Eylül ayında enflasyon yüzde 3,23, yıllık enflasyon ise yüzde 33,29 olarak gerçekleşti.
Ekim, kasım ve aralık ayı verileriyle birlikte altı aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. Bu fark, öğretmenlerin ocak ayında alacağı maaş artışını belirleyecek.
MEMURLAR İÇİN 3 AYLIK ZAM ORANI NETLEŞTİ
TÜİK verilerine göre temmuz, ağustos ve eylül aylarında toplam enflasyon yüzde 7,5 oldu.
Bu dönemde memurlar için yüzde 2,38’lik enflasyon farkı oluştu. Toplu sözleşme zammı eklendiğinde memur ve emekli maaşlarına eylül itibarıyla yüzde 13,64 oranında artış yansımış oldu.
ÖĞRETMEN MAAŞLARINDA YÜZDE 13,64'LÜK ARTIŞ GÖRÜLÜYOR
Enflasyon farkı ve toplu sözleşme artışı öğretmen maaşlarını da etkiliyor.
Eylül verilerine göre uzman öğretmen maaşı 67 bin 776 TL’den 79 bin 216 TL’ye, öğretmen maaşı ise 61 bin 146 TL’den 71 bin 467 TL’ye yükselebilir. Nihai oran, aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla kesinlik kazanacak.
2026’DA UYGULANACAK ZAM ORANLARI
Dönem Toplu Sözleşme’ye göre memur maaşlarına 2026’da iki aşamalı zam yapılacak.
Yılın ilk yarısında yüzde 11, ikinci yarısında ise yüzde 7 oranında artış öngörülüyor.
2026’nın ilk yarısında ayrıca taban aylıklara 1000 TL ek artış yapılacak.
ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE ZAMAN NETLEŞECEK?
Öğretmen maaş zammı oranları, ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak.
Aralık ayı enflasyonu 3 Ocak 2026’da açıklanacak ve öğretmen, uzman öğretmen ile başöğretmen maaşları kesin tutarlarıyla duyurulacak.