Öğretmen, polis, hemşire, doktor... Meslek meslek yeni memur maaşları belli oluyor! Zam sonrası maaşınız kaç TL olacak?

SGK mevzuatı gereği zamların kök maaşa eklenecek olması, halihazırda 20 bin TL olan en düşük emekli maaşını alan kişilerin gelirinde normal şartlarda bir değişiklik yaratmayacaktı. Bu durumun önüne geçmek amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak bir kanun teklifiyle, 20 bin TL olan en düşük emekli maaşının da aynı oranda artırılması bekleniyor.