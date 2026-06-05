Öğretmen, polis, hemşire, doktor... Meslek meslek yeni memur maaşları belli oluyor! Zam sonrası maaşınız kaç TL olacak?
Türkiye İstatistik Kurumu'nun mayıs ayı verilerine göre beş aylık birikimli enflasyon yüzde 16,61 olarak açıklandı. Bu tabloyla SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16,61'lik artışı kesinleştirirken, memur ile memur emeklilerinin garantilediği oran yüzde 12,40'a ulaştı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan tüketici fiyat endeksi rakamları, temmuz ayında yapılacak maaş artışlarının büyük ölçüde şekillenmesini sağladı. TÜFE, mayıs ayında aylık bazda yüzde 1,71 oranında artış gösterdi.
Bu verilerle birlikte yıllık enflasyon yüzde 32,61 olarak kayıtlara geçerken, yılın ilk beş ayını kapsayan ocak-mayıs dönemindeki birikimli enflasyon oranı belirlenmiş oldu. Milyonlarca memur, memur emeklisi, işçi ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren kesin zam oranları ise temmuz ayının başında açıklanacak haziran verisiyle tescillenecek.
Ortaya çıkan beş aylık verilere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 16,61 oranında zammı hak etti. TÜİK'in ilan ettiği bu rakamlar, herhangi bir refah payı eklemesi yapılmadan doğrudan işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaşlarına uygulanacak.
SGK mevzuatı gereği zamların kök maaşa eklenecek olması, halihazırda 20 bin TL olan en düşük emekli maaşını alan kişilerin gelirinde normal şartlarda bir değişiklik yaratmayacaktı. Bu durumun önüne geçmek amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak bir kanun teklifiyle, 20 bin TL olan en düşük emekli maaşının da aynı oranda artırılması bekleniyor.
Enflasyon rakamları, memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkını da netleştirdi. Yılın ilk yarısında toplu sözleşme gereği yüzde 11 zam alan memurlar, enflasyonun bu oranı aşmasıyla birlikte fark almaya hak kazandı.
Temmuz ayındaki yüzde 7'lik ikinci yarı zammına beş aylık enflasyon farkının eklenmesiyle memurların kümülatif zam oranı yüzde 12,40 seviyesine çıktı.
İşte kesinleşen 5 aylık yüzde 12,40'lık zam oranının yansıtılmasıyla meslek meslek yeni maaşlar:
Uzman Doktor (1/4): 150.426 TL › 169.093,87 TL
Profesör (1/4): 135.089 TL › 151.853,54 TL
Mühendis (1/4): 96.211 TL › 108.150,79 TL
Şube Müdürü (1/4): 94.384 TL › 106.097,05 TL
Araştırma Görevlisi (7/1): 90.568 TL › 101.807,49 TL
Başkomiser (3/1): 89.214 TL › 100.285,46 TL
Polis Memuru (8/1): 81.617 TL › 11.745,67 TL
Uzman Öğretmen (1/4): 81.219 TL › 91.298,28 TL
Hemşire (Üniversite Mezunu, 5/1): 74.770 TL › 84.048,96 TL
Öğretmen (1/4): 73.368 TL › 82.472,97 TL
Memur (9/1): 64.397 TL › 72.388,67 TL
Teknisyen (Lise Mezunu, 11/1): 66.870 TL › 75.168,57 TL
Müsteşar (1/1): 98.784 TL › 111.043,09 TL
Genel Müdür (1/1): 87.541 TL › 98.404,84 TL
Avukat: 90.000 TL › 101.169,00 TL
Vaiz (1/4): 76.653 TL › 86.165,64 TL
Kaymakam (1. Sınıf, 1/4): 58.010 TL › 65.209,04 TL
Pratisyen Hekim (1/4): 60.510 TL › 68.019,29 TL
Profesör (1/4): 70.904 TL › 79.703,19 TL
Başkomiser (1/4): 42.175 TL › 47.408,92 TL
Polis Memuru (1/4): 41.484 TL › 46.632,16 TL
Mühendis (1/4): 42.013 TL › 47.226,81 TL
Öğretmen (1/4) / Hemşire (Lisans, 1/4): 41.321 TL › 46.448,94 TL
İmam-Hatip / Avukat (1/4): 41.321 TL › 46.448,94 TL
Şube Müdürü (Lisans, 1/4): 34.955 TL › 39.292,92 TL
Teknisyen (1/4): 29.946 TL › 33.662,30 TL
Memur (Lisans, 1/4): 27.584 TL › 31.007,17 TL