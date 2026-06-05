Öğretmen, polis, hemşire, doktor... Meslek meslek yeni memur maaşları belli oluyor! Zam sonrası maaşınız kaç TL olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun mayıs ayı verilerine göre beş aylık birikimli enflasyon yüzde 16,61 olarak açıklandı. Bu tabloyla SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16,61'lik artışı kesinleştirirken, memur ile memur emeklilerinin garantilediği oran yüzde 12,40'a ulaştı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Öğretmen, polis, hemşire, doktor... Meslek meslek yeni memur maaşları belli oluyor! Zam sonrası maaşınız kaç TL olacak? - Resim: 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan tüketici fiyat endeksi rakamları, temmuz ayında yapılacak maaş artışlarının büyük ölçüde şekillenmesini sağladı. TÜFE, mayıs ayında aylık bazda yüzde 1,71 oranında artış gösterdi.

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Öğretmen, polis, hemşire, doktor... Meslek meslek yeni memur maaşları belli oluyor! Zam sonrası maaşınız kaç TL olacak? - Resim: 2

Bu verilerle birlikte yıllık enflasyon yüzde 32,61 olarak kayıtlara geçerken, yılın ilk beş ayını kapsayan ocak-mayıs dönemindeki birikimli enflasyon oranı belirlenmiş oldu. Milyonlarca memur, memur emeklisi, işçi ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren kesin zam oranları ise temmuz ayının başında açıklanacak haziran verisiyle tescillenecek.

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Öğretmen, polis, hemşire, doktor... Meslek meslek yeni memur maaşları belli oluyor! Zam sonrası maaşınız kaç TL olacak? - Resim: 3

Ortaya çıkan beş aylık verilere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 16,61 oranında zammı hak etti. TÜİK'in ilan ettiği bu rakamlar, herhangi bir refah payı eklemesi yapılmadan doğrudan işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaşlarına uygulanacak.

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Öğretmen, polis, hemşire, doktor... Meslek meslek yeni memur maaşları belli oluyor! Zam sonrası maaşınız kaç TL olacak? - Resim: 4

SGK mevzuatı gereği zamların kök maaşa eklenecek olması, halihazırda 20 bin TL olan en düşük emekli maaşını alan kişilerin gelirinde normal şartlarda bir değişiklik yaratmayacaktı. Bu durumun önüne geçmek amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak bir kanun teklifiyle, 20 bin TL olan en düşük emekli maaşının da aynı oranda artırılması bekleniyor.

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Öğretmen, polis, hemşire, doktor... Meslek meslek yeni memur maaşları belli oluyor! Zam sonrası maaşınız kaç TL olacak? - Resim: 5

Enflasyon rakamları, memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkını da netleştirdi. Yılın ilk yarısında toplu sözleşme gereği yüzde 11 zam alan memurlar, enflasyonun bu oranı aşmasıyla birlikte fark almaya hak kazandı.

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Öğretmen, polis, hemşire, doktor... Meslek meslek yeni memur maaşları belli oluyor! Zam sonrası maaşınız kaç TL olacak? - Resim: 6

Temmuz ayındaki yüzde 7'lik ikinci yarı zammına beş aylık enflasyon farkının eklenmesiyle memurların kümülatif zam oranı yüzde 12,40 seviyesine çıktı.

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Öğretmen, polis, hemşire, doktor... Meslek meslek yeni memur maaşları belli oluyor! Zam sonrası maaşınız kaç TL olacak? - Resim: 7

İşte kesinleşen 5 aylık yüzde 12,40'lık zam oranının yansıtılmasıyla  meslek meslek yeni maaşlar:

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Öğretmen, polis, hemşire, doktor... Meslek meslek yeni memur maaşları belli oluyor! Zam sonrası maaşınız kaç TL olacak? - Resim: 8

Uzman Doktor (1/4): 150.426 TL › 169.093,87 TL

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Öğretmen, polis, hemşire, doktor... Meslek meslek yeni memur maaşları belli oluyor! Zam sonrası maaşınız kaç TL olacak? - Resim: 9

Profesör (1/4): 135.089 TL › 151.853,54 TL

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Öğretmen, polis, hemşire, doktor... Meslek meslek yeni memur maaşları belli oluyor! Zam sonrası maaşınız kaç TL olacak? - Resim: 10

Mühendis (1/4): 96.211 TL › 108.150,79 TL

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Öğretmen, polis, hemşire, doktor... Meslek meslek yeni memur maaşları belli oluyor! Zam sonrası maaşınız kaç TL olacak? - Resim: 11

Şube Müdürü (1/4): 94.384 TL › 106.097,05 TL

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Öğretmen, polis, hemşire, doktor... Meslek meslek yeni memur maaşları belli oluyor! Zam sonrası maaşınız kaç TL olacak? - Resim: 12

Araştırma Görevlisi (7/1): 90.568 TL › 101.807,49 TL

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Öğretmen, polis, hemşire, doktor... Meslek meslek yeni memur maaşları belli oluyor! Zam sonrası maaşınız kaç TL olacak? - Resim: 13

Başkomiser (3/1): 89.214 TL › 100.285,46 TL

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Öğretmen, polis, hemşire, doktor... Meslek meslek yeni memur maaşları belli oluyor! Zam sonrası maaşınız kaç TL olacak? - Resim: 14

Polis Memuru (8/1): 81.617 TL › 11.745,67 TL

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Öğretmen, polis, hemşire, doktor... Meslek meslek yeni memur maaşları belli oluyor! Zam sonrası maaşınız kaç TL olacak? - Resim: 15

Uzman Öğretmen (1/4): 81.219 TL › 91.298,28 TL

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Öğretmen, polis, hemşire, doktor... Meslek meslek yeni memur maaşları belli oluyor! Zam sonrası maaşınız kaç TL olacak? - Resim: 16

Hemşire (Üniversite Mezunu, 5/1): 74.770 TL › 84.048,96 TL

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Öğretmen, polis, hemşire, doktor... Meslek meslek yeni memur maaşları belli oluyor! Zam sonrası maaşınız kaç TL olacak? - Resim: 17

Öğretmen (1/4): 73.368 TL › 82.472,97 TL

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Öğretmen, polis, hemşire, doktor... Meslek meslek yeni memur maaşları belli oluyor! Zam sonrası maaşınız kaç TL olacak? - Resim: 18

Memur (9/1): 64.397 TL › 72.388,67 TL

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Öğretmen, polis, hemşire, doktor... Meslek meslek yeni memur maaşları belli oluyor! Zam sonrası maaşınız kaç TL olacak? - Resim: 19

Teknisyen (Lise Mezunu, 11/1): 66.870 TL › 75.168,57 TL

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Öğretmen, polis, hemşire, doktor... Meslek meslek yeni memur maaşları belli oluyor! Zam sonrası maaşınız kaç TL olacak? - Resim: 20

Müsteşar (1/1): 98.784 TL › 111.043,09 TL

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Öğretmen, polis, hemşire, doktor... Meslek meslek yeni memur maaşları belli oluyor! Zam sonrası maaşınız kaç TL olacak? - Resim: 21

Genel Müdür (1/1): 87.541 TL › 98.404,84 TL

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Öğretmen, polis, hemşire, doktor... Meslek meslek yeni memur maaşları belli oluyor! Zam sonrası maaşınız kaç TL olacak? - Resim: 22

Avukat: 90.000 TL › 101.169,00 TL

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Öğretmen, polis, hemşire, doktor... Meslek meslek yeni memur maaşları belli oluyor! Zam sonrası maaşınız kaç TL olacak? - Resim: 23

Vaiz (1/4): 76.653 TL › 86.165,64 TL

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Öğretmen, polis, hemşire, doktor... Meslek meslek yeni memur maaşları belli oluyor! Zam sonrası maaşınız kaç TL olacak? - Resim: 24

Kaymakam (1. Sınıf, 1/4): 58.010 TL › 65.209,04 TL

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Öğretmen, polis, hemşire, doktor... Meslek meslek yeni memur maaşları belli oluyor! Zam sonrası maaşınız kaç TL olacak? - Resim: 25

Pratisyen Hekim (1/4): 60.510 TL › 68.019,29 TL

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Öğretmen, polis, hemşire, doktor... Meslek meslek yeni memur maaşları belli oluyor! Zam sonrası maaşınız kaç TL olacak? - Resim: 26

Profesör (1/4): 70.904 TL › 79.703,19 TL

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Öğretmen, polis, hemşire, doktor... Meslek meslek yeni memur maaşları belli oluyor! Zam sonrası maaşınız kaç TL olacak? - Resim: 27

Başkomiser (1/4): 42.175 TL › 47.408,92 TL

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Öğretmen, polis, hemşire, doktor... Meslek meslek yeni memur maaşları belli oluyor! Zam sonrası maaşınız kaç TL olacak? - Resim: 28

Polis Memuru (1/4): 41.484 TL › 46.632,16 TL

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Öğretmen, polis, hemşire, doktor... Meslek meslek yeni memur maaşları belli oluyor! Zam sonrası maaşınız kaç TL olacak? - Resim: 29

Mühendis (1/4): 42.013 TL › 47.226,81 TL

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Öğretmen, polis, hemşire, doktor... Meslek meslek yeni memur maaşları belli oluyor! Zam sonrası maaşınız kaç TL olacak? - Resim: 30

Öğretmen (1/4) / Hemşire (Lisans, 1/4): 41.321 TL › 46.448,94 TL

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Öğretmen, polis, hemşire, doktor... Meslek meslek yeni memur maaşları belli oluyor! Zam sonrası maaşınız kaç TL olacak? - Resim: 31

İmam-Hatip / Avukat (1/4): 41.321 TL › 46.448,94 TL

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Öğretmen, polis, hemşire, doktor... Meslek meslek yeni memur maaşları belli oluyor! Zam sonrası maaşınız kaç TL olacak? - Resim: 32

Şube Müdürü (Lisans, 1/4): 34.955 TL › 39.292,92 TL

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Öğretmen, polis, hemşire, doktor... Meslek meslek yeni memur maaşları belli oluyor! Zam sonrası maaşınız kaç TL olacak? - Resim: 33

Teknisyen (1/4): 29.946 TL › 33.662,30 TL

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Öğretmen, polis, hemşire, doktor... Meslek meslek yeni memur maaşları belli oluyor! Zam sonrası maaşınız kaç TL olacak? - Resim: 34

Memur (Lisans, 1/4): 27.584 TL › 31.007,17 TL

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memur maaşları