Okul kıyafetleri cep yakıyor! Devlet okullarında 1.700 TL, özel okullarda 15 bin TL’yi buldu

Milli Eğitim Bakanlığı, okul kıyafetleriyle ilgili yeni bir düzenlemeye giderek, tüm okullarda ‘ekonomik ve sade’ tasarımların benimsenmesini zorunlu kıldı. Bakanlık tarafından yayımlanan yönetmeliğe göre:

Okulların belirlediği kıyafetlerde özel işaret ve desenler kullanılmayacak, tasarımlar dört eğitim-öğretim yılı boyunca sabit kalacak, kıyafetlerin görselleri okulun internet sitesinde yayımlanacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in geçtiğimiz günlerde yaptığı “okul kıyafetlerinin ekonomik ve sade olması gerektiği” yönündeki açıklamalarının ardından, yönetmelikle bu uygulama zorunlu hale getirildi.

DEVLET OKULLARINDA BİR SET 1.700 TL

Dünya Gazetesi'ne göre, yeni düzenlemeye rağmen, velilerin en büyük tartışma konusu fiyatlar oldu. Özellikle devlet okullarında ilkokul öğrencileri için hazırlanan bir kıyafet seti (pantolon, kısa ve uzun kollu tişört) 1.700 TL’ye kadar çıkıyor.

Parça parça satın alındığında ise fiyatlar şöyle:

Eşofman altı: 650 TL

Eşofman üstü: 750 TL

Tişört: 400-450 TL

ÖZEL OKULLARDA 15 BİN TL’Yİ AŞIYOR

Özel okullarda ise kıyafet maliyetleri çok daha yüksek seviyelere ulaşıyor. Veliler için hazırlanan fiyat listesi şöyle:

Tişört: 1.400 TL

Eşofman altı ve etek: 2.900 TL

Uzun kollu hırka: 2.350 TL

Kapüşonlu: 3.400 TL

Şort: 2.250 TL

Tüm parçaların satın alınması halinde velilerin ödemesi gereken tutar 15.000 TL civarında oluyor. Sadece üç parçadan oluşan küçük setler bile 8.000 – 10.000 TL arasında değişiyor.