Okulların açılması enflasyonu vurdu: Eylül ayında en yüksek fiyat artışı hangi grupta yaşandı?

İTO verilerine göre eylül ayında harcama gruplarındaki fiyat değişimleri şu şekilde sıralandı:

Eğitim Harcamaları (%22,59): Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte eylül ayında aylık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 22,59 ile eğitim grubunda yaşandı.

Diğer Artışlar: Eğitimi yüzde 4,60 ile ulaştırma, yüzde 2,96 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 2,42 ile lokanta ve oteller, yüzde 2,24 ile haberleşme ve yüzde 1,93 ile ev eşyası izledi.

En Düşük Artış ve Sabit Kalanlar: Gıda ve alkolsüz içecekler grubundaki artış yüzde 0,14 ile sınırlı kalırken, alkollü içecekler ve tütün ile sağlık gruplarında fiyat değişimi olmadı.

TOPTAN FİYATLARDA YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi eylül ayında aylık bazda yüzde 1,96 artış kaydetti. Yıllık toptan enflasyon yüzde 25,90, yıllık ortalama değişim ise yüzde 23,11 oldu. Toptan fiyatlarda en yüksek aylık artış yüzde 6,56 ile yakacak ve enerji maddelerinde görülürken, gıda maddeleri grubunda yüzde 0,68 azalış yaşandı.