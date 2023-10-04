Onlar İstanbul'un En Yüksek Getirili Yerleri! İstanbul'da Yatırım Yapılacak Semtler!

Gayrimenkul yatırımı söz konusu olduğunda Türkiye'deki en önemli finans ve kültür merkezlerinden olan İstanbul tercih seçeneklerinin başında gelmekte. Peki 2023 yılında İstanbul'da yatırım yapılacak semtler hangileri? İstanbul'un en yüksek getirili yerlerini sizler için yazdık!

HER YÖNDEN AVANTAJLILAR! ONLAR İSTANBUL'DA YATIRIM YAPILACAK SEMTLER!

Gayrimenkul yatırımı, uzun vadede getiri potansiyeli yüksek bir yatırım aracıdır. Konu gayrimenkul yatırımı olduğunda getiri potansiyelini artırmak için yer seçiminde dikkat edilmesi gereken önemli parametreler bulunmaktadır. Merkezi konumdaki gayrimenkuller, daha yüksek bir değere sahip ve daha kolay kiralanabilir olduğundan yatırım yapılırken seçilen konuma dikkat edilmelidir.

Gayrimenkulün bulunduğu bölgenin altyapısı, yatırımın değerini ve kiralanabilirliğini etkilediğinden iyi bir altyapıya sahip olan bölgeler, daha çekici bir yaşam alanı olarak görülmekte ve bu da gayrimenkul fiyatlarının artmasını sağlar. Gayrimenkulün bulunduğu bölgenin gelişim potansiyeli yatırımın değerini artırmaya yardımcı olduğundan gelişmekte olan bölgelerde yatırım yapmak gayrimenkul fiyatlarını artırır. Gayrimenkulün fiyatı, yatırımın getirisini belirleyen en önemli faktörlerden biri olduğundan fiyatı uygun olan gayrimenkuller, daha yüksek bir getiri potansiyeline sahiptir. Sizler için 2023 yılında İstanbul'da yatırım yapılacak semtler hangileri sorusunu aşağıda cevapladık!

BEYLİKDÜZÜ

İstanbul'un Avrupa yakasında yer alan bir ilçesi olan Beylikdüzü, İstanbul Finans Merkezi'ne yakınlığı ve hızlı gelişen altyapısı ile yatırım yapılacak yerlerin başında gelmekte. Beylikdüzü'nde konut, ofis ve ticari gayrimenkul fiyatları son yıllarda artmaya devam ediyor. Bu da Beylikdüzü'nü yüksek getirili yerlerden biri yapmakta.

BAŞAKŞEHİR

İstanbul'un Avrupa yakasında yer alan bir ilçe olan Başakşehir İstanbul Havalimanı'na yakınlığı ve yeni inşa edilen projeleri ile dikkat çekmekte. Başakşehir'de konut, ofis ve ticari gayrimenkul fiyatları son yıllarda artmaya devam ediyor. Bu da Başakşehir'i yüksek getirili yerlerden biri yapmakta.

ATAŞEHİR

İstanbul'un Anadolu yakasında yer alan bir ilçe olan Ataşehir İstanbul Finans Merkezi'ne yakınlığı ve modern yaşam standartları ile dikkat çekmekte. Ataşehir'de konut, ofis ve ticari gayrimenkul fiyatları son yıllarda artmaya devam ediyor. Ataşehir'de, ulaşım, eğitim, sağlık ve alışveriş gibi altyapı hizmetleri günden güne gelişmekte olduğundan burada yatırım yapmak yüksek getiri sağlayabilmekte.

MALTEPE

İstanbul'un Anadolu yakasında yer alan bir ilçe olan Maltepe İstanbul Boğazı'na yakınlığı ve yeni inşa edilen projeleri ile dikkat çekmekte. Maltepe'de konut, ofis ve ticari gayrimenkul fiyatları son yıllarda artmaya devam ediyor. İstanbul'un merkezi konumunda yer aldığından dolayı Maltepe, İstanbul'un yüksek getiri sağlayabilecek semtlerinden.