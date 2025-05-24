Online alışverişte devrim gibi karar: İade kargo ücreti artık tüketiciden alınamayacak

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin online alışverişlerde daha fazla korunması amacıyla “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”i Resmi Gazete’de yayımladı. Türkiye Gazetesi'ne göre, yönetmelikle birlikte, özellikle elektronik ürünlerde cayma hakkına ilişkin geri adım atıldı; iade kargo ücreti tüketiciye değil, satıcıya yüklendi. Değişiklikler, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

İADE KARGOSU ARTIK SATICIYA AİT

Bakanlık açıklamasında, tüketicilerin online alışverişlerde cayma hakkı kullandıklarında, ürünün iade edilmesi sürecinde oluşan kargo ücretinin satıcı veya sağlayıcı tarafından karşılanmaya devam edeceği bildirildi. Böylece tüketicinin ekonomik menfaatlerinin korunmasının yasal güvence altına alındığı vurgulandı.

ELEKTRONİKTE CAYMA HAKKI GERİ GELDİ

Daha önce yapılan bir düzenlemeyle, cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayar gibi elektronik ürünlerde cayma hakkının kullanılamayacağı belirtilmişti. Ancak gelen tepkiler ve Tüketici Konseyi'nde gündeme getirilen öneriler doğrultusunda bu değişiklik iptal edildi.

Yeni düzenlemeye göre tüketici, elektronik cihazları da 14 gün içinde iade edebilecek ve bu ürünler artık cayma hakkı istisnaları kapsamında olmayacak. Amaç, tüketicilere e-ticaret sitelerinde daha güvenli bir alışveriş ortamı sunmak olacak.

TÜKETİCİLERE ARABULUCU BİLGİSİ ZORUNLU OLACAK

Yürürlüğe 1 Ocak 2026'da girmek üzere, tüketicilerin satıcı ve sağlayıcılar tarafından doğru bilgilendirilmesi amacıyla ön bilgilendirme formunda düzenleme yapıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Mesafeli sözleşme kurulmadan önce ve ön bilgilendirme formu aracılığıyla tüketici uyuşmazlıklarına yönelik olarak parasal limitler dahilinde tüketici mahkemelerinin görev ve yetki alanına giren uyuşmazlıklar için tüketici mahkemesine dava açmadan önce arabulucuya başvurulması şartına ilişkin bilgiye de yer verilmesi zorunluluğu düzenleme altına alınmıştır. Bu doğrultuda, tüketicilerimizin ekonomik menfaatlerinin korunmasına yönelik mevzuat çalışmalarına azami ölçüde özen gösterilmesine Bakanlığımızca devam edilecektir."