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Online e-tanzim ürünleri satışında iki önemli ayrıntı (epttavm.com'dan tanzim ürünleri alışverişi nasıl yapılır - işte ürünlerin fiyatları)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın bugün epttavm.com üzerinden başlattıklarını açıkladığı e-tanzim ürünleri satışında önemli detay yer aldı. Alışveriş yapılmak istendiği zaman her bir üründen 3'er kilo sepete eklenebiliyor. Bu detayın yanı sıra, bir kilo ürün için 3.70 lira kargo bedeli de alınıyor

Online e-tanzim ürünleri satışında iki önemli ayrıntı (epttavm.com'dan tanzim ürünleri alışverişi nasıl yapılır - işte ürünlerin fiyatları)

Bugün epttavm.com üzerinden başlatıldığı duyurulan e-tanzim ürünleri satışında alışveriş yapacakların dikkat etmesi gereken iki önemli detay var.

Buna göre, her üründen sepete 3'er kilo eklenebiliyor.

Öte yandan, bir kilo ürün için 3,70 lira kargo bedeli alınıyor.

Satışların başlandığının açıklanmasının ardından alışveriş sitesine bir süre erişilemedi. Sorunun kısa bir süre içinde çözüldüğü görüldü.

Ek olarak sitedeki ürün fiyatları da şu şekilde:

“Havuç: 2,50 TL

Ispanak: 4 TL

Maydanoz 2.25 TL

Salatalık: 4 TL

Biber: 6 TL

Patlıcan: 4.5 TL

Soğan: 2 TL

Patates: 2 TL”

ulusal.com.tr

Etiketler; #tanzim ürünleri online alışveriş #tanzim ürünleri internetten nasıl satın alınır #epttavm.com #e-tanzim
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epttavm.com e-tanzim ürünleri alışverişi nasıl yapılır? İnternetten online e-tanzim satış ürünleri nasıl alınır? İnternetten tanzim alışverişi nasıl yapılır
epttavm.com üzerinden e-tanzim ürünlerini satın almak için öncelikle siteye üye olmalısınız. Üyelik işlemlerinin ardından ilgili ürünlerinizi sepete ekleyip, sepetinize gitmelisiniz. Sepetinizde adres bilgilerini ve kredi kartı bilgilerini girdikten sonra siparişinizin kargoya verilmesini beklemelisiniz. Epttavm.com üzerinden e-tanzim ürünleri Havuç: 2,50 TL, Ispanak: 4 TL, Maydanoz 2.25 TL, Salatalık: 4 TL, Biber: 6 TL, Patlıcan: 4.5 TL, Soğan: 2 TL, Patates: 2 TL'ye satılıyor 
Son dakika haberleri... Bakan Mehmet Cahit Turhan açıkladı! Tanzim satışlarda internetten satış dönemi (epttavm.com'da online e-tanzim ürünleri satışı)
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Tbora - 2 gün önce
Sapıtma alemleri bunlar 2 lira 3.7 e çıkıyor buna esnag vergi kira eklese esnafın ay nı hesabına geliyor önce üreticiyi mağdur etmeden piyasaya sürmek bu şekilde olmaz.
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Emin denel - 2 gün önce
Bakan ücretsiz teslim edilecek diyor. Burda 3.70 diyor bu paranın bolluğu nerden geliyor
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Emin denel - 2 gün önce
Bakan ücretsiz teslim edilecek diyor. Burda 3.70 diyor bu paranın bolluğu nerden geliyor
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smg - 2 gün önce
sebzede kuyruk devri başladı. bizi bu duruma düşünrnler utansın. yağ kuyruğundayken kıbrıs'a girmişti ecevit o yüzden ekonomik ambargo uyguladılar bize. şimdi nereye girdiniz de bu millet bu 2 patates 1 soğan için kuyruğa girdi? hiçbir yere. kafasızlığınızın bedelini halk ödüyor.yazıklar olsun bizi düşürdüğünüz duruma siz de düşersiniz inşAllah
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İncim kolçak - 2 gün önce
Bu ne ya 2 kilo için 3.70 2 lira patatese öde 3.70 kargoya ver bı nasıl şey böyle
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Kutay - 2 gün önce
Kargo ücreti tamam kilo başına üç küsür verirsek biz evin yolunu bulamayız
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Yildiz - 1 gün önce
Ne anladık biz bu işten.3.70 korgo bedelimi olur.yine aynı fiyata gelmiş oldu.yine aracı yine aracı yine aracı.en iyisi gidip tarladan almak.
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Yildiz kaç - 1 gün önce
Ne anladık biz bu işten.3.70 korgo bedelimi olur.yine aynı fiyata gelmiş oldu.yine aracı yine aracı yine aracı.en iyisi gidip tarladan almak.
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