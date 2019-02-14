Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın bugün epttavm.com üzerinden başlattıklarını açıkladığı e-tanzim ürünleri satışında önemli detay yer aldı. Alışveriş yapılmak istendiği zaman her bir üründen 3'er kilo sepete eklenebiliyor. Bu detayın yanı sıra, bir kilo ürün için 3.70 lira kargo bedeli de alınıyor

Bugün epttavm.com üzerinden başlatıldığı duyurulan e-tanzim ürünleri satışında alışveriş yapacakların dikkat etmesi gereken iki önemli detay var.



Buna göre, her üründen sepete 3'er kilo eklenebiliyor.



Öte yandan, bir kilo ürün için 3,70 lira kargo bedeli alınıyor.



Satışların başlandığının açıklanmasının ardından alışveriş sitesine bir süre erişilemedi. Sorunun kısa bir süre içinde çözüldüğü görüldü.



Ek olarak sitedeki ürün fiyatları da şu şekilde:



“Havuç: 2,50 TL



Ispanak: 4 TL



Maydanoz 2.25 TL



Salatalık: 4 TL



Biber: 6 TL



Patlıcan: 4.5 TL



Soğan: 2 TL



Patates: 2 TL”



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