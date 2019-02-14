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Online e-tanzim ürünleri satışında iki önemli detay (epttavm.com'dan nasıl tanzim ürünleri alışverişi yapılır)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın bugün epttavm.com üzerinden başlattıklarını açıkladığı e-tanzim ürünleri satışında önemli detay yer aldı. Alışveriş yapılmak istendiği zaman her bir üründen 3'er kilo sepete eklenebiliyor. Bu detayın yanı sıra, bir kilo ürün için 3.70 lira kargo bedeli de alınıyor

Online e-tanzim ürünleri satışında iki önemli detay (epttavm.com'dan nasıl tanzim ürünleri alışverişi yapılır)

Bugün epttavm.com üzerinden başlatıldığı duyurulan e-tanzim ürünleri satışında alışveriş yapacakların dikkat etmesi gereken iki önemli detay var.

Buna göre, her üründen sepete 3'er kilo eklenebiliyor.

Öte yandan, bir kilo ürün için 3,70 lira kargo bedeli alınıyor.

Satışların başlandığının açıklanmasının ardından alışveriş sitesine bir süre erişilemedi. Sorunun kısa bir süre içinde çözüldüğü görüldü.

Ek olarak sitedeki ürün fiyatları da şu şekilde:

“Havuç: 2,50 TL

Ispanak: 4 TL

Maydanoz 2.25 TL

Salatalık: 4 TL

Biber: 6 TL

Patlıcan: 4.5 TL

Soğan: 2 TL

Patates: 2 TL”

ulusal.com.tr

Etiketler; #tanzim ürünleri online alışveriş #tanzim ürünleri internetten nasıl satın alınır #epttavm.com #e-tanzim
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epttavm.com e-tanzim ürünleri alışverişi nasıl yapılır? İnternetten online e-tanzim satış ürünleri nasıl satın alınır? İnternetten alışveriş nasıl yapılır
epttavm.com üzerinden e-tanzim ürünlerini satın almak için öncelikle siteye üye olmalısınız. Üyelik işlemlerinin ardından ilgili ürünlerinizi sepete ekleyip, sepetinize gitmelisiniz. Sepetinizde adres bilgilerini ve kredi kartı bilgilerini girdikten sonra siparişinizin kargoya verilmesini beklemelisiniz. Epttavm.com üzerinden e-tanzim ürünleri Havuç: 2,50 TL, Ispanak: 4 TL, Maydanoz 2.25 TL, Salatalık: 4 TL, Biber: 6 TL, Patlıcan: 4.5 TL, Soğan: 2 TL, Patates: 2 TL'ye satılıyor 
Son dakika haberleri... Bakan Turhan açıkladı! Tanzim satışlarda internetten satış dönemi (epttavm.com'da online e-tanzim ürünleri satışı)
Son dakika haberleri... Bakan Turhan açıkladı! Tanzim satışlarda internetten satış dönemi (epttavm.com'da online e-tanzim ürünleri satışı)
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İncim kolçak - 14 saat önce
Bu ne ya 2 kilo için 3.70 2 lira patatese öde 3.70 kargoya ver bı nasıl şey böyle
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