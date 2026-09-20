Ons altında geri çekilme bitti mi? İslam Memiş gün verdi

Ons altında yaşanan son geri çekilmenin kalıcı olmayacağını vurgulayan Memiş, önümüzdeki hafta için 4.400-4.500 dolar bandına işaret ederken, yılın son çeyreğinde 5.000 dolar seviyesinin test edilebileceğini öngördü. Son üç ayda altına kıyasla daha yüksek getiri sağlayan gümüşte ise orta vadeli hedef 96 dolar olarak belirlendi.

FED SONRASI ONS ALTINDA GERİ ÇEKİLME GEÇİCİ OLABİLİR

ABD Merkez Bankası'nın faiz hamlesiyle birlikte yön arayışına giren değerli metallerdeki hareketliliği yorumlayan İslam Memiş, düşüşlerin alım fırsatı doğurabileceğini belirtti:

Fed'in 25 baz puanlık faiz artışının ardından değerli metallerde dalgalı bir fiyatlama öne çıktı.

Ons altında yaşanan son gevşemenin kalıcı olmadığını ve kısa süreli bir geri çekilme niteliği taşıdığını dile getiren Memiş, piyasaların hızla toparlanabileceğini ifade etti.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA İÇİN 4.400 - 4.500 DOLAR BANDI MASADA

Kısa ve orta vadeli projeksiyonlarını paylaşan İslam Memiş, jeopolitik risklerin fiyatlama üzerindeki baskısına dikkat çekti:

Ons altının önümüzdeki hafta itibarıyla yeniden 4.400 ile 4.500 dolar aralığını test edebileceği kaydedildi.

Hürmüz Boğazı ve Orta Doğu eksenindeki sıcak gelişmelerin fiyat yönünü belirleyeceğini aktaran Memiş; olası ateşkes ya da uzlaşma haberlerinin sert fiyat dalgalanmalarına yol açabileceğini, gerilimin sürmesi halinde ise fiyatın 4.500-4.600 dolar bandında dengelenebileceğini bildirdi.

Yıl sonu için daha iddialı bir beklenti paylaşan Memiş, piyasa şartlarının desteklemesi durumunda ons altında son çeyrekte 5 bin dolar seviyesinin test edilebileceğini söyledi.

MERKEZ BANKALARI VE BİREYSEL TALEP FİYATLARI DESTEKLİYOR

Fiziki piyasalardaki güçlü duruşun altın fiyatlarına zemin oluşturduğu belirtildi:

Hem bireysel yatırımcılar hem de küresel merkez bankaları tarafında fiziki altına olan talebin canlılığını koruduğu vurgulandı.

Bu güçlü alım eğiliminin, uzun vadeli fiyat seviyelerini yukarı taşıyan ana dinamiklerden biri olduğu aktarıldı.

GÜMÜŞTE 96 DOLAR SENARYOSU VE GRAMDA 105 TL AŞILDI

Gümüşün son dönemde altından daha yüksek bir getiri performansı sergilediğinin altı çizildi:

Son 3 aylık süreçte yaklaşık yüzde 23 prim yapan gümüşün, altına kıyasla çok daha dirençli ve güçlü bir grafik çizdiği ifade edildi.

Ons gümüşün 65-67 dolar aralığında dengelendiğini belirten Memiş, kısa vadede 71 ve 75 dolar dirençlerinin kritik olduğunu, bu seviyelerin aşılmasıyla orta vadeli hedefin 96 dolar olacağını kaydetti.