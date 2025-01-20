Oranlar güncellendi! 300 bin TL'nin güncel aylık faiz getirisi ne kadar oldu?

CNBC-e'nin haberine göre, yeni faiz oranlarına göre bankaların 32 günlük mevduat faiz getirileri farklılık gösteriyor. 300 bin TL'lik bir birikimin, 32 gün sonunda sağlayacağı kazanç, seçilen bankaya ve uygulanacak faiz oranına göre değişiyor.