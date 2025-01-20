Oranlar güncellendi! 300 bin TL'nin güncel aylık faiz getirisi ne kadar oldu?
TCMB'nin faiz indirimi sonrası bankaların mevduat faiz oranları güncellendi. 300 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi hangi bankada ne kadar oldu? İşte detaylar...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini %50'den %47,5'e düşürmesinin ardından bankalar, mevduat faiz oranlarında güncellemeye gitti. Bu gelişme, yatırımcılar ve birikim sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.
CNBC-e'nin haberine göre, yeni faiz oranlarına göre bankaların 32 günlük mevduat faiz getirileri farklılık gösteriyor. 300 bin TL'lik bir birikimin, 32 gün sonunda sağlayacağı kazanç, seçilen bankaya ve uygulanacak faiz oranına göre değişiyor.
HANGİ BANKA NE KADAR VERİYOR?
Bankaların güncel mevduat faiz oranlarına göre 300 bin TL'nin 32 günlük getirisi yaklaşık olarak şu şekilde:
Garanti BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 45,50
Net Getiri: 10.770,41 TL
Vade Sonu Tutar: 310.770,41 TL
Halkbank
Faiz Oranı: Yüzde 40
Net Getiri: 9.468,49 TL
Vade Sonu Tutar: 309.468,49 TL
Akbank
Faiz Oranı: Yüzde 46,50
Net Getiri: 10.888,77 TL
Vade Sonu Tutar: 310.888,77 TL
Akbank
Faiz Oranı: Yüzde 46,50
Net Getiri: 10.888,77 TL
Vade Sonu Tutar: 310.888,77 TL
QNB
Faiz Oranı: Yüzde 46,00
Net Getiri: 10.770,41 TL
Vade Sonu Tutar: 310.770,41 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: Yüzde 45,00
Net Getiri: 10.652,05 TL
Vade Sonu Tutar: 310.652,05 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: Yüzde 39,00
Net Getiri: 9.231,78 TL
Vade Sonu Tutar: 309.231,78 TL
ING
Faiz Oranı: Yüzde 51,00
Net Getiri: 11.835,62 TL
Vade Sonu Tutar: 311.835,62 TL
HSBC
Faiz Oranı: Yüzde 49
Net Getiri: 11.598,9 TL
Vade Sonu Tutar: 311.598,9 TL
TEB
Faiz Oranı: Yüzde 51
Net Getiri: 12.072,33 TL
Vade Sonu Tutar: 312.072,33 TL.