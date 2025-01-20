Oranlar güncellendi! 300 bin TL'nin güncel aylık faiz getirisi ne kadar oldu?

TCMB'nin faiz indirimi sonrası bankaların mevduat faiz oranları güncellendi. 300 bin TL'nin 32 günlük faiz getirisi hangi bankada ne kadar oldu? İşte detaylar...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma:
Oranlar güncellendi! 300 bin TL'nin güncel aylık faiz getirisi ne kadar oldu? - Resim: 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini %50'den %47,5'e düşürmesinin ardından bankalar, mevduat faiz oranlarında güncellemeye gitti. Bu gelişme, yatırımcılar ve birikim sahipleri tarafından yakından takip ediliyor.

1 13
Oranlar güncellendi! 300 bin TL'nin güncel aylık faiz getirisi ne kadar oldu? - Resim: 2

CNBC-e'nin haberine göre, yeni faiz oranlarına göre bankaların 32 günlük mevduat faiz getirileri farklılık gösteriyor. 300 bin TL'lik bir birikimin, 32 gün sonunda sağlayacağı kazanç, seçilen bankaya ve uygulanacak faiz oranına göre değişiyor.

2 13
Oranlar güncellendi! 300 bin TL'nin güncel aylık faiz getirisi ne kadar oldu? - Resim: 3

HANGİ BANKA NE KADAR VERİYOR?

Bankaların güncel mevduat faiz oranlarına göre 300 bin TL'nin 32 günlük getirisi yaklaşık olarak şu şekilde:

3 13
Oranlar güncellendi! 300 bin TL'nin güncel aylık faiz getirisi ne kadar oldu? - Resim: 4

Garanti BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 45,50
Net Getiri: 10.770,41 TL
Vade Sonu Tutar: 310.770,41 TL

4 13
Oranlar güncellendi! 300 bin TL'nin güncel aylık faiz getirisi ne kadar oldu? - Resim: 5

Halkbank

Faiz Oranı: Yüzde 40
Net Getiri: 9.468,49 TL
Vade Sonu Tutar: 309.468,49 TL

5 13
Oranlar güncellendi! 300 bin TL'nin güncel aylık faiz getirisi ne kadar oldu? - Resim: 6

Akbank

Faiz Oranı: Yüzde 46,50
Net Getiri: 10.888,77 TL
Vade Sonu Tutar: 310.888,77 TL

6 13
Oranlar güncellendi! 300 bin TL'nin güncel aylık faiz getirisi ne kadar oldu? - Resim: 7

Akbank

Faiz Oranı: Yüzde 46,50
Net Getiri: 10.888,77 TL
Vade Sonu Tutar: 310.888,77 TL

7 13
Oranlar güncellendi! 300 bin TL'nin güncel aylık faiz getirisi ne kadar oldu? - Resim: 8

QNB

Faiz Oranı: Yüzde 46,00
Net Getiri: 10.770,41 TL
Vade Sonu Tutar: 310.770,41 TL

8 13
Oranlar güncellendi! 300 bin TL'nin güncel aylık faiz getirisi ne kadar oldu? - Resim: 9

Yapı Kredi

Faiz Oranı: Yüzde 45,00
Net Getiri: 10.652,05 TL
Vade Sonu Tutar: 310.652,05 TL

9 13
Oranlar güncellendi! 300 bin TL'nin güncel aylık faiz getirisi ne kadar oldu? - Resim: 10

İş Bankası

Faiz Oranı: Yüzde 39,00
Net Getiri: 9.231,78 TL
Vade Sonu Tutar: 309.231,78 TL

10 13
Oranlar güncellendi! 300 bin TL'nin güncel aylık faiz getirisi ne kadar oldu? - Resim: 11

ING

Faiz Oranı: Yüzde 51,00
Net Getiri: 11.835,62 TL
Vade Sonu Tutar: 311.835,62 TL

11 13
Oranlar güncellendi! 300 bin TL'nin güncel aylık faiz getirisi ne kadar oldu? - Resim: 12

HSBC

Faiz Oranı: Yüzde 49
Net Getiri: 11.598,9 TL
Vade Sonu Tutar: 311.598,9 TL

12 13
Oranlar güncellendi! 300 bin TL'nin güncel aylık faiz getirisi ne kadar oldu? - Resim: 13

TEB

Faiz Oranı: Yüzde 51
Net Getiri: 12.072,33 TL
Vade Sonu Tutar: 312.072,33 TL.

13 13
faiz