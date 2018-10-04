Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, "İlimize il dışından gelen tüccarlar üreticilerimizle bağlantılarını kurdular. Henüz hasada bir ay olmasına rağmen neredeyse bütün üreticilerimiz ürünlerini satmış durumda. Üreticiler adına bundan memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Yılmaz, Perşembe ilçesine bağlı Efirli Mahallesi'ndeki bir üreticinin kivi bahçesinde incelemelerde bulunarak bilgi aldı.



İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Yılmaz, bölgede kivi hasadına bir aydan daha az bir sürenin kaldığını söyledi.



Kivinin fındıktan sonra üreticilere önemli gelir getiren bir ürün olduğunun altını çizen Yılmaz, "Yaklaşık 30 yıl öncesinde ilimizde giren kivi bugün gelinen noktada il genelinde 3 bin dekar alanda yetiştiriciliği yapılmakta. Başlangıçta 8-10 kivi ağacıyla oluşturulan bahçeler bugün yerini modern bahçelere bıraktı." diye konuştu.



Kivinin bu yılki rekoltesine değinen Yılmaz, bu yıl için Ordu'da 7 bin 440 ton olarak rekoltenin belirlendiği bilgisini verdi.



Geçen sezona göre kivi rekoltesinin bir miktar arttığına vurgu yapan Yılmaz, "Bu artış ise Ünye, Fatsa ve Altınordu ilçelerimizden kaynaklandığını belirledik. Ordu kivisine hasadına henüz bir ay olmasına rağmen alıcılar tarafından yoğun ilgi gösteriliyor." şeklinde konuştu.



Kivinin hasadına bir ay olmasına rağmen şu anda dalında satıldığını söyleyen Yılmaz, "İlimize il dışından gelen tüccarlar üreticilerimizle bağlantılarını kurdular. Henüz hasada bir ay olmasına rağmen neredeyse bütün üreticilerimiz ürünlerini satmış durumda. Üreticiler adına bundan memnuniyet duyuyoruz." açıklamasında bulundu.



Ordu kivisine gösterilen ilginin nedenlerine değinen Yılmaz, şöyle konuştu:



"Ordu kivisinin özellikle depo ömrü oldukça uzun. Beş ay gibi bir depolama süresinde bile meyve özelliklerini kaybetmiyor. Dolayısıyla bu durum deposu olan alıcılara çok büyük bir avantaj sağlıyor. Ordu kivisi ayrıca pazarda da aranan bir ürün haline geldi. Çünkü bu kivinin kendine has bir aroması var. Biz Ordu kivisinin depo ömrünün uzun ve aromasının da lezzetli olmasına ilimizin toprak yapısı ve iklim yapısıyla alakalı olduğunu düşünüyoruz."



Yılmaz, bölgede yetiştirilen kiviye yönelik Ordu Üniversitesi ile çalışma yürütüldüğünü de aktararak, bu çalışmanın sonuçları da yakında zaman içerisinde açıklanacağını ifade etti.



Ordu kivisinin marka değeri ve imajının korunması adına erken hasattan kaçınılması uyarısında bulunan Yılmaz, üreticilerin zamanında hasat gerçekleştirmelerini istedi.



Kemal Yılmaz, Ordu kivisinin tanıtımı ve rekoltesinin artırılması noktasında daha çok çalışacaklarını sözlerine ekledi.



Tüccarlar Ordu kivisinden memnun



Öte yandan Manisa'dan kentte gelen tüccarlardan Aydın Kebapçı ise, yaklaşık 13 yıldır bölgeden kivi satın aldığını söyledi.



Karadeniz Bölgesi'nin tamamında kivi yetiştiğini ancak Ordu kivisinin diğer illere göre daha aromasının lezzetli ve depo ömrünün uzun olduğunu dile getiren Kebapçı, "Dolayısıyla daha önceki yıllarda olduğu gibi buranın ürününe öncelik veriyoruz. Depo ömrünün dayanıklı ve lezzetinin de oldukça iyi olması nedeniyle biz Ordu kivisini tercih ediyoruz." dedi.



Kebapçı, hasat öncesi şimdiden birçok üretici ile pazarlıkların yapıldığını, önemli miktarda bir ürünü satın aldıklarını da kaydetti.



Bahçe sahibi Mustafa Hekim ise, 5 dönüm alanda kivi ürettiğini ve bu sezon yaklaşık 12 ton hasat beklediğini söyledi.



