"Tahsis edilen ödenekle turizm açısından önemsediğimiz şelalelere ulaşım yolları başta olmak üzere turistik mekanların çevre düzenlemeleri gibi 9 ayrı proje gerçekleştireceğiz"

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Kültür ve Turizm Bakanlığınca tahsis edilen ödenekle, turizm açısından önemsedikleri başta şelalelere ulaşım yolları olmak üzere turistik mekanların çevre düzenlemeleri gibi 9 ayrı proje gerçekleştireceklerini söyledi.



Yavuz, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Ordu'da turizmin daha da gelişmesi adına Kültür ve Turizm Bakanlığından kaynak talebinde bulunduklarını belirtti.



Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un talimatıyla Ordu turizmi için 7 milyon 550 bin liralık kaynak aktarıldığını ifade eden Vali Yavuz, parayı en iyi şekilde değerlendireceklerini vurguladı.



Yavuz, Ordu'da turizmin gelişmesi için turistik mekanlara giden yolların standardını yükseltmeleri ve daha konforlu hale getirmeleri gerektiğine dikkati çekerek, "Turizm, gelir sağlamak için yapılır. O yüzden biz turizmden de sanayiden de tarımdan da para kazanmalıyız ki refahımızı artırabilelim." dedi.



Seddar Yavuz, şunları kaydetti:

"Ordu'yu turizmde cazibe merkezi haline getirmeliyiz. Bunun için de başta ulaşım yolları olmak üzere belli başlı altyapı eksikliklerimizi bir an önce gidermeliyiz. Tahsis edilen ödenekle turizm açısından önemsediğimiz şelalelere ulaşım yolları başta olmak üzere turistik mekanların çevre düzenlemeleri gibi 9 ayrı proje gerçekleştireceğiz."



Vali Yavuz, aktarılan kaynak için Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'a teşekkür etti.