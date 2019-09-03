Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Orta Anadolu Ekonomi Forumu başladı.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen forumun açılışında konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel harcı olan Sivas'ın anlamlı bir programa ev sahipliği yaptığını söyledi.

Ayhan, 100 yıl önce çıkılan bağımsızlık yolunda ekonomik bağımsızlığın da önemli olduğunu vurgulayarak, "Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı güzide şehirde böyle bir programın anlamlı olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Bir yeri topla, tüfekle fethetmek güzeldir ama oraya sazla, sözle, ekonomik bağımsızlıkla hakim olamadığın sürece orada kalıcı olmak mümkün değil. Kalıcı olmanın temel özü de ekonomik bağımsızlıktır." diye konuştu.

Sivas Kongresi'nin 100. yılının her alanda heyecan verdiğini dile getiren Ayhan, şunları kaydetti:

"Maksat geçmişten bugüne kadar bu kazanımları, bu mirası muhafaza etmek, geleceğe güçlü bakış gerçekleştirmektir. Bunu da bir nebze olsun başarmış olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın da yarın programlarımıza teşrif edecek olması ayrı bir heyecan verdi, bu coşkunun daha da zirve yapması açısından güzel oldu. Forum hep Ege, Akdeniz'de yapılırken Anadolu'nun kalbinde Sivas'ta yapılması güzel oldu. Alanında uzman olanlar, ekonomi forumunda güzel fikirler üretecekler. Bu fikirler de inşallah ilimize, ülkemize ve dünyaya yön verecek."

AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz ise Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını belirterek, "Türkiye modern tarımda dünyanın sayılı ülkelerinden birisidir. Türkiye su fakiri bir ülke olmasına rağmen tarımda ürün çeşitliliğinde dünyada bir numaradır. Yaklaşık bin 600 çeşit ürün yetişiyor." dedi.

Türkiye'de turizmde de iyi şeyler olduğunu aktaran Yılmaz, "Turizm master planı 2007-2023 yıllarını kapsıyor. 50 milyon turist sayısına 2023 yılında ulaşılması hedef olarak belirlenmiştir. Bu yıl 52 milyon turist ülkemize gelecek." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de Sivas'ın köklü medeniyetlere ev sahipliği yapmış sultan şehir olduğunu söyledi.

Programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Bilgin, "Bundan tam yüz yıl önce 'ya istiklal ya ölüm', 'vatan bir bütündür bölünemez' düsturuyla tarihi kararların alındığı Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı ülkemizin kurtuluşuna ve kuruluşuna ev sahipliği yapmış bir şehirde kongrenin 100. yılında böyle bir etkinliğin yapılmasını anlamlı buluyor ve önemsiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Son 15 yılda Sivas'ta ve ülkede önemli yatırımlar yapıldığını ve buna bağlı olarak büyük gelişmeler ve atılımlar yaşandığını aktaran Bilgin, kente yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Forum İstanbul, ES Yatırım ve BMC Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak da Sivas'ta, ülke ve mazlum milletler için önemli bir günün yaşandığını vurguladı.

Anadolu halkının 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının etrafında kenetlenerek manda ve himayeye karşı ant içtiklerini anımsatan Sancak, "Sivas, tarih boyunca boyun eğmezlerin, yiğitliğin, namusa ve vatana yan bakana cezasını veren büyük Türk milletinin vicdanıdır." şeklinde konuştu.

Çeşitli oturumlarla gün boyu devam edecek forumun yarın gerçekleştirilecek kapanış programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.