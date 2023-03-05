Orta Doğu Teknik Üniversitesi 165 sözleşmeli personel alacak
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 165 sözleşmeli personel alacak. ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; başvurular, 20 Mart 2023 Pazartesi günü saat 17:30'da sona erecek.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 165 sözleşmeli personel alacak. ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; başvurular, 20 Mart 2023 Pazartesi günü saat 17:30'da sona erecek.
Başvuruda bulunacak adayların, http://pdb.metu.edu.tr adresinde bulunacak olan dilekçeyi doldurması ve Üniversite Evrak ve Arşiv Müdürlüğüne elden, posta ya da kargo yoluyla ilgili belgeleri ulaştırmaları gerekmektedir.
Yerleştirme işlemi, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2022 KPSS (B) grubu ilgili puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacak.
GENEL ŞARTLAR (Tüm Unvanlar İçin):
Başvuracak adaylarda, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki ve aşağıda belirtilen genel şartlar ile ilan edilen pozisyon için belirtilen özel şartlar aranmaktadır.
1. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
2. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (Askerliğini yapmış, tecil ettirmiş ya da muaf olmak). Koruma ve Güvenlik Görevlisi için başvuracak adayların askerliğini yapmış olması gerekmektedir.