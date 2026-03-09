Orta Doğu'da savaş gerilimi petrolü vurdu: 9 Mart 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?
Orta Doğu'da tırmanan savaş gerilimi ve enerji arzı endişeleri, küresel petrol piyasalarında tarihi bir sıçramaya yol açtı. Brent petrol yüzde 26 artışla 119 dolara çıkarken, Türkiye'de salı günü motorin ve benzine zam bekleniyor.
Orta Doğu'da artan savaş gerilimi ve enerji arzına dair endişeler, uluslararası petrol piyasalarının haftaya güçlü bir yükselişle başlamasına neden oldu.
Küresel enerji piyasalarını sarsan bu gerilim, petrol fiyatlarında sert bir sıçramayı beraberinde getirdi ve küresel piyasalarda petrol fiyatları yüzde 20'nin üzerinde artış gösterdi.
Gerilimin piyasalara yansımasıyla ICE'de Brent petrolün varil fiyatı yüzde 26 oranında yükselerek 119 dolara ulaştı.
Asya işlemlerinde ise Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı yüzde 24,37'lik artışla 113,05 dolar seviyesinden işlem gördü.
Brent petrolde yaşanan bu hareketlilik günlük verilerle sınırlı kalmadı; fiyatlar ay başından bu yana yüzde 57,90, yıl başından bu yana ise yüzde 87,9 oranında değer kazandı.
AKARYAKITA ZAM BEKLENİYOR
Küresel piyasalardaki artış, yurt içinde akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Salı günü motorin fiyatlarına 2 lira 14 kuruş, benzin fiyatlarına ise 1 lira 54 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
Ancak devrede olan eşel mobil sistemi gereğince, bu zamların pompa fiyatlarına yansıması motorinde 53 kuruş, benzinde ise 39 kuruş olarak gerçekleşecek.
İşte güncel akaryakıt fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası
Benzin litre fiyatı: 59.89 TL
Motorin litre fiyatı: 64.70 TL
LPG litre fiyatı: 30.29 TL
İstanbul Anadolu yakası
Benzin litre fiyatı: 59.73 TL
Motorin litre fiyatı: 64.54 TL
LPG litre fiyatı: 29.69 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 60.85 TL
Motorin litre fiyatı: 65.81 TL
LPG litre fiyatı: 30.17 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 61.13 TL
Motorin litre fiyatı: 66.09 TL
LPG litre fiyatı: 30.09 TL