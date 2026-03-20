Orta Doğu'daki gerilim akaryakıta yansıdı: 20 Mart 2026 akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG bugün ne kadar oldu?

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının küresel enerji piyasalarında yarattığı dalgalanma, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiledi. Araç sahipleri sabahın ilk ışıklarıyla birlikte güncel rakamları takibe aldı. İşte 20 Mart itibarıyla güncel akaryakıt fiyatları...

Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt etiketlerini doğrudan etkilemeyi sürdürüyor.

20 Mart itibarıyla sürücüler, “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?” ve “LPG fiyatları güncel ne kadar?” sorularının yanıtına odaklanmış durumda. Global piyasa dengeleri ve üst üste gelen ÖTV zamları, yakıt maliyetlerini her geçen gün daha kritik bir noktaya taşıyor.

Orta Doğu'da tırmanan gerilimin küresel petrol piyasalarını sarsmasıyla birlikte, Türkiye'de motorin fiyatlarına 5,18 lira zam yapıldı.

NTV'de yer alan habere göre, dün 120 dolara kadar yaklaşan brent petrolün yurt içi piyasalardaki etkisiyle gerçekleşen artış sonrası, motorinin litre fiyatı büyükşehirler başta olmak üzere ülke genelinde 70 lira sınırını aştı.

ORTA DOĞU'DAKİ GERİLİM BRENT PETROLÜ DALGALANDIRDI

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, küresel enerji piyasalarında sert dalgalanmalara yol açtı.

İran'ın kontrolünde bulunan Hürmüz Boğazı'nda artan güvenlik riskleri tedarik endişelerini beraberinde getirirken, brent petrolün varil fiyatı dün 120 dolara kadar yaklaştı. Piyasaların tepkisiyle hareketli bir seyir izleyen brent petrol, bugün itibarıyla 103 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Küresel piyasalardaki bu yükseliş, Türkiye'deki akaryakıt istasyonlarına zam olarak yansıdı. Motorinin litre fiyatına uygulanan 5,18 liralık artışın ardından güncel rakamlar yeniden şekillendi.

Yapılan zamla birlikte motorinin litresi İstanbul’da 71,10 liraya, Ankara’da 72,22 liraya, İzmir’de 72,50 liraya ve Adana’da 73,06 liraya yükseldi. Doğu illerinde ise litre fiyatının 73,90 lirayı bulduğu kaydedildi.

Motorin fiyatlarında yaşanan bu belirgin yükselişin, ekonominin diğer alanlarında da zincirleme etkiler yaratması öngörülüyor. Artan akaryakıt maliyetlerinin, özellikle taşımacılık ve lojistik sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin operasyonel giderlerini artırması ve bu durumun önümüzdeki süreçte piyasalarda yeni fiyat artışlarını tetiklemesi bekleniyor.

İşte güncel akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 62.00 TL
Motorin: 71.10 TL
LPG: 30.49 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 61.86 TL
Motorin: 70.96 TL
LPG: 29.89 TL

Ankara

Benzin: 62.97 TL
Motorin: 72.22 TL
LPG: 30.37 TL

İzmir

Benzin: 63.25 TL
Motorin: 72.50 TL
LPG: 30.29 TL

