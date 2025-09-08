Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de yayımlandı: Ekonomide yeni yol haritası

Ekonominin 2026-2028 dönemine ilişkin yol haritası niteliğindeki Orta Vadeli Program (OVP), Resmi Gazete’de yayımlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan programa göre, temel ekonomik büyüklükler ve hedefler belirlendi.

Buna göre, büyüme için 2025 yılı gerçekleşme tahmini yüzde 3,3 olarak açıklandı. Ekonominin 2026’da yüzde 3,8, 2027’de yüzde 4,3, 2028’de ise yüzde 5 oranında büyümesi öngörülüyor.

Enflasyonun 2025 sonunda yüzde 28,5 olacağı tahmin edilirken, 2026 için yüzde 16, 2027 için yüzde 9 ve 2028 için yüzde 8 enflasyon hedefi belirlendi.

Bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı 2026’da yüzde 3,5 olarak öngörülürken, program dönemi sonunda bu oranın yüzde 2,8’e gerilemesi hedefleniyor.

İstihdam tarafında ise işsizlik oranının 2025 sonunda yüzde 8,5 olacağı belirtildi. Program kapsamında işsizlik oranının 2026’da yüzde 8,4, 2027’de yüzde 8,2 ve 2028’de yüzde 7,8 seviyesine düşmesi öngörülüyor.

