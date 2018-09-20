Merakla beklenen Orta Vadeli Program “Yeni Ekonomi Programı” olarak açıklandı. Programa göre, 2021 yılında büyüme yüzde 5, enflasyon yüzde 6 olarak hedeflendi. İşsizlik için "tek hane" garantisi verilemedi, cari açığın ise yüzde 2,6'ya düşürülmesi öngörüldü. İşte uzmanların değerlendirmeleriyle Türkiye'nin 3 yıllık ekonomi planı.

Hükümet, 3 yıllık Orta Vadeli Programı farklı bir isim vererek kamuoyuna açıkladı.Program, dengeleme, disiplin ve değişim temelinde oluşturuldu.Programda büyüme hedeflerinin küçük tutulduğu görüldü. Buna göre, büyüme hedefleri, 2018 yılı için yüzde 3,8, 2019 yılı için yüzde 2,3, 2020 yılı için yüzde 3,5 ve 2021 yılı için ise yüzde 5 olarak belirlendi.Programda önemli bir yer tutan diğer başlık ise enflasyon oldu. Enflasyon için 2018 yılında yüzde 20,8, 2019 yılında yüzde 15,9, 2020 yılında yüzde 9,8, 2021 yılında ise yüzde 6,0 hedef koyuldu.Yeni Ekonomi Programına göre, işsizlik 2018'den 2021 yılına kadar tek haneli rakama düşürülemiyor. 2018 yılı için yüzde 11,3 öngörülen işsizlik rakamı, 2019'da yüzde 12,1, 2020'de yüzde 11,9, 2021 yılında ise 10,8 şeklinde sıralandı.Programda ithalat ile ihracat arasındaki farkı ifade eden cari açığa ilişkin de veriler yer aldı. Buna göre cari açığın 2019 yılında yüzde 3,3'e, 2020 yılında 2,7ye, 2021 yılında ise 2,6'ya düşmesi bekleniyor.Büyüme, enflasyon, işsizlik rakamlarına karşılık olarak programda tasarruflar da yer aldı.Bu doğrultuda kamuda 60 milyar liralık tasarruf öngörülürken toplamda ise 76 milyar liralık kaynak yaratılacağı belirtildi.Ekonomi Programıyla birlikte enflasyonla mücadele kapsamında kiraların üretici değil tüketici fiyat endeksine göre yapılması kararlaştırıldı.Maliye ve Hazine Bakanı Albayrak, YEP ile birlikte Türkiye Emlak Bankası'nın da yeniden yapılandırılacağını belitti. Albayrak, Emlak Bankası'nın gayrimenkul finansmanını yönlendirecek bir banka haline getirileceğini kaydetti.