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Osman Altuğ: Enflasyon eşittir zarar

Türkiye'de ekonominin yüksek kayıt dışılık oranı açıklanan iktisadi verilere yönelik kuşkuları da beraberinde getiriyor. Ekonomik sistemin mutlaka kayıt alınması gerektiğini belirten Profesör Doktor Osman Altuğ, borçlanma sistemini de eleştirdi. "gelir gideri karşılamayınca zarar ediyor, borç vericilerinin kucağına oturuyoruz" dedi.

Osman Altuğ: Enflasyon eşittir zarar

Enflasyon eşittir zarar dedi. Türkiye ekonomisinde rakamaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Ekonominin kayıt dışı olduğunu belirten Profesör Doktor Osman Altuğ, "bu şartlarda ekonomi adına açıklanan rakamlar gerçek değildir" dedi.

Altuğ'a göre gelir gideri karşılamayınca ülke borç vericilerin kucağına düşüyor.

Ülkenin ekonomik borçlanması da bağımsızlığa ipotek koyuyor.

HABER: DİLEK DOĞAN
KAMERA: ŞENGÜL DERİN
ulusal.com.tr


 

Etiketler; #osman altuğ #enflasyon #açıklama #ekonomi
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