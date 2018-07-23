Türkiye'de ekonominin yüksek kayıt dışılık oranı açıklanan iktisadi verilere yönelik kuşkuları da beraberinde getiriyor. Ekonomik sistemin mutlaka kayıt alınması gerektiğini belirten Profesör Doktor Osman Altuğ, borçlanma sistemini de eleştirdi. "gelir gideri karşılamayınca zarar ediyor, borç vericilerinin kucağına oturuyoruz" dedi.

Enflasyon eşittir zarar dedi. Türkiye ekonomisinde rakamaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.



Ekonominin kayıt dışı olduğunu belirten Profesör Doktor Osman Altuğ, "bu şartlarda ekonomi adına açıklanan rakamlar gerçek değildir" dedi.



Altuğ'a göre gelir gideri karşılamayınca ülke borç vericilerin kucağına düşüyor.



Ülkenin ekonomik borçlanması da bağımsızlığa ipotek koyuyor.



HABER: DİLEK DOĞAN

KAMERA: ŞENGÜL DERİN

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