Türkiye'de yeni bir yönetim sistemine geçildi ama henüz ekonomide nasıl bir program izleneceği açıklanmadı. Profesör Doktor Osman Altuğ "Yeni ekonomi yönetiminin öncelikli görevi halkın ekonomi adına umutlarının tükenmesini önlemek ve muhafaza etmek olmalıdır. " dedi.

Türkiye ekonomisi zararda, yapılması gereken ilk şey "halka güven vermek" dedi.



Profesör Doktor Osman Altuğ yeni ekonomi sistemininde nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini anlattı.



Ulusal Kanal'a konuşan Altuğ, "tercih edilecek sistem ne olursa olsun yeni yönetimin işsziliğe çözüm bulması zorunluluğu var" dedi.



Osman Altuğ Ekonominin düzelmesi adına eğitim sisteminin üretime dönük düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.



Altuğ, Türkiye ekonomisini kayıt dışı olduğunu ve ekonomi adına açıklanan rakamlarında gerçeği yansıtmadığını söyledi.



HABER: DİLEK DOĞAN

KAMERA: ŞENGÜL DERİN

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