Geçen yıl 31, 6 milyar dolarla rekor kıran Türk otomotiv sektörü, 100 milyon doların üzerinde ihracat yaptığı ülke sayısını 34'ten 39'a çıkardı.

Otomotiv sektörü geçen yıl ihracatta yüzde 11'lik artışla 31.6 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek dış satımını gerçekleştirdi.Milyar doların üzerinde ihracat yaptığı ülke sayısını 7'den 9'a çıkaran Türk otomotiv sektörü, geçen yıl en fazla ihracatını 2017'ye göre yüzde 8.8'lik artışla 4 milyar 752 milyon dolarla Almanya'ya yaptı.Almanya'yı sırasıyla 3 milyar 268 milyon dolar ihracat ile İtalya, 3 milyar 235 milyon dolarla Fransa, 2 milyar 941 milyon dolarla İngiltere, 1 milyar 785 milyon dolarla İspanya ve 1 milyar 409 milyon dolarla Belçika izledi.Sektörün 100 milyon doların üzerindeki pazar sayısı ise 40'a dayanarak, 34'ten 39'a çıktı. Söz konusu pazarlardan 9'unda milyar dolar sınırı aşılırken, 30'unda da 100 milyon dolar eşiği geçilmiş oldu.Milyar dolarlık pazarın altında olan ancak 100 milyon dolarlık eşiğin de çok üzerine çıkan ülkeler ise Hollanda ve Romanya oldu.Türk otomotiv sektörünün ihracat yaptığı ülkelerden Hırvatistan, Slovakya, Sırbistan, Tayvan ve Şili'ye yapılan dış satım ise 100 milyon doları geçti.Sektör, geçen yıl Fas'a 561, İsrail'e 523, İsveç'e 488, Rusya'ya 453, Macaristan'a 416, Portekiz'e 364, Avusturya'ya 307, Mısır'a 304 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Brezilya'ya yapılan ihracat ise geçen yıl yüzde 13 artışla 99 milyon 165 bin dolara çıktı.