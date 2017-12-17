Otomotiv markası yöneticileri, bu yıl 950-975 bin seviyesinde tamamlanmasını bekledikleri toplam pazarda, 2018'de döviz kuru nedeniyle bir miktar gerileme yaşanabileceğini öngörüyor.

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış AŞ Üst Yöneticisi (CEO) Ali Haydar Bozkurt, 2017'nin ilk 11 aylık verilerine bakıldığında, geçen yıl ile aynı seviyede giden toplam pazarın, yıl sonunda 950 bin seviyesinde tamamlanmasını beklediğini dile getirdi.

Ali Haydar Bozkurt, gelecek yıl pazarın yüzde 15 daralabileceğini dile getirerek, "2018’in ilk 6 ayı ilginç geçecek. Pazarda bazı belirsizliklerin olduğunu gözlemlemekteyiz. Yılın ikinci 6 ayını da şu anda kestirmek güç. Çünkü uzun bir süreç. Bu süreçte global konjonktür, pariteler, faizler, kurlar ne olacak? Bu seyre göre değişecektir. Kurlar bulundukları bu seviyeyi korursa gelecek yıl satışların bu yıla oranla yüzde 15 düşük olacağını düşünüyorum. Toyota için ise 2018 yılında 50 bin adetlik satış yapmayı hedefliyoruz." diye konuştu.



"2018'de kurlardaki yukarı yönlü değişkenlik kendini daha fazla hissettirecek"

Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker de 2016 yılı sonunda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarında yapılan değişiklik nedeniyle 2017 yılı başında otomobil pazarında bir düşüş yaşanacağını öngördüklerini, geçen 11 aylık dönemde büyük bir gerileme olmadığını, ancak bu süreçte kur artışlarının bir kısmını fiyatlara yansıtmak zorunda kaldıklarını kaydetti.

Aralık ayına girildiğinde kurlardaki artış nedeniyle biraz durgunluk yaşansa da son 2 haftada oluşacak hareketlilik sayesinde binek ve hafif ticari pazarının 950-970 bin seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini belirten Göker, "2018 yılında ise kurlardaki bu yukarı yönlü değişkenlik kendisini daha da fazla hissettirecektir. Bireysel satışlarda yaşanacak olan kayıpları filo ve kiralama sektörü belli bir oranda karşılayabilecektir. Bu nedenle 2017'ye göre toplamda yüzde 5-10 arasında bir kayıp yaşanabileceğini ve satışların da 900 bin adetler seviyelerine gerileyeceğini tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.



"2017 hareketli bir yıl oldu"

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş da bu yıl otomotiv pazarının 975 bin seviyesinde tamamlanacağını öngördüklerini, 2018 yılında ise pazarın 2017'nin ritmine benzer bir gelişim göstereceğini tahmin ettiklerini aktardı.

2017'nin Renault ve Dacia markaları açısından hareketli bir yıl olduğunu anlatan Çağdaş, şu değerlendirmede bulundu:

"Renault markası, Kadjar'dan sonra yenilenen Captur ve Koleos ile SUV ailesini tamamladı. Renault Grubu olarak, hedeflerimiz doğrultusunda markalarımızın pazar paylarını artırmayı sürdürüyoruz. Renault, Ocak-Kasım 2017 itibarıyla 111 bin 222 adet satış rakamı ve geçen yıl göre yüzde 1,6 artış ile yüzde 13,6 pazar payına sahip olduğu binek ve hafif ticari araç pazarının lideri konumunda. Marka, yüzde 2 artış ile yüzde 15,6 pay aldığı binek otomobil pazarında da liderliğini sürdürüyor. Ayrıca Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından Türkiye'de Yılın Otomobili seçilen Megane Sedan ve Clio HB Türkiye'de en çok satılan model sıralamasında ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor. Bu başarılı performansı sergileyen iki modelimizin de Türkiye'de Oyak Renault Fabrikaları'nda üretiliyor olması da bizim için ayrıca bir gurur kaynağı."



"Bu yıl pazar öngörülenin üzerinde tamamlanır"

Citroen Türkiye Genel Müdürü Emre Doğueri, bu yıl otomotiv ve hafif ticari araç pazarının öngörülerin üzerinde, yaklaşık 950 bin seviyesinde tamamlanacağını tahmin ettiklerini, 2018 yılında da otomotiv pazarının 2017 seviyelerinde ilerleyeceğini tahmin ettiklerini bildirdi.

"Türkiye ekonomisine ve otomotiv pazarına güveniyoruz"

Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç ise 2017'nin 11 ayında Türkiye'de yaklaşık 820 bin otomotiv satıldığını belirterek, 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 2,6 daralan toplam pazarda Peugeot'nun, yüzde 12,7 artışla 34 bin 239 araç satışıyla pazar payını yüzde 4,2'ye yükselttiğini söyledi.

Bu yıl birçok olumsuzluğa rağmen sektörün yine 2016'daki toplam pazar seviyesini yakalayacağını ifade eden Anaç, aralık ayında kur artışlarının etkisini kısmen ya da tamamen ortadan kaldıran kampanyalar hazırladıklarını dile getirdi.

İbrahim Anaç, "2018 yılı için Türkiye ekonomisine ve otomotiv pazarına güveniyoruz. Orta vadede de Peugeot Türkiye olarak pazar payımızı artırmayı planlıyoruz." dedi.

