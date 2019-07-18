Otomotiv sektörü zor günler geçiriyor

Otomotiv sektöründeki daralma ÖTV ve KDV indirimine rağmen devam etti, alınan tedbirler piyasada istendiği ölçüde karşılık bulmadı.
Otomotiv sektörü daralmanın etkileriyle mücadele ediyor. Sektör temsilcileri yaklaşan tehlikelerle ilgili uyarıyor.
725 otomotiv firmasından 50'si daralmaya dayanamayarak kapandı. Sektörde istihdam edenlerin sayısı 20 bin kişi daha geriledi.
ÖTV ve KDV indiriminin tekrar teşvik edilmemesi iç pazarı yüzde 70 daha küçültecek.
Pazardaki daralma sektör temsilcileri kadar devleti de etkiliyor. ÖTV'den aldığı vergi payı hedefin altında kaldı.
TOYOTO SONKAR Genel Müdürü Aykan Ceylan, biran önce daralmanın önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.
HABER: DİLEK DOĞAN - KAMERA: ŞENGÜL DERİN
ulusal.com.tr
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