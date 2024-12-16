Otomotiv üretimi 11 ayda yüzde 8 düştü

Otomotiv sektöründe kapasite kullanım oranı yüzde 70'e geriledi. Yılın 11 ayında otomotiv üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 azalarak 1 milyon 239 bin 944 adet oldu.

Otomotiv Sanayii Derneği, ocak-kasım dönemine ait üretim, ihracat ve pazar verilerini açıkladı.

Kapasite kullanım oranı yüzde 70'e gerileyen sektör, ocak-kasım döneminde 1 milyon 239 bin 944 adet üretim yapabildi.

Otomotiv ana sanayinin üretimi, otomobil üretimindeki gerilemenin etkisiyle kasım ayında yüzde 15,4 düşüşle 117 bin 377 adede indi.

11 aylık dönemde toplam pazar, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 1 geriledi ve 1 milyon 109 bin 117 adet düzeyinde kaydedildi.