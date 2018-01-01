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Otomotiv ve teknolojide gümrük vergisi alınmayacak

Otomotiv ve teknoloji ürünlerinin de aralarında bulunduğu çeşitli maddelerin ithalatında, 2022'nin sonuna kadar gümrük vergisi alınmayacak.

Otomotiv ve teknolojide gümrük vergisi alınmayacak

Otomotiv ve teknoloji ürünlerinin de aralarında bulunduğu "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, mükerrer Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, otomotiv sanayisinde kullanılan çeşitli ürünler, cep telefonu görüntüleme ve kontrol modülü, röleler, OLED göstergeler, LCD modüller, elektrik iletkenleri, fiber optik plakalar, elektronik devre kartları, yeniden şarj edilebilir lityum iyon polimer piller, endüstriyel robotlar için sürücü ünitesinin aralarında bulunduğu çeşitli mallar için gümrük vergisi oranı sıfır olarak belirlendi.

Söz konusu vergi düzenlemesi, ürünlere göre farklılık göstermekle birlikte 2022 sonuna kadar değişen sürelerde uygulanacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #otomotiv #teknoloji #gümrük vergisi
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