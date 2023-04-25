ÖTV indirimi hangi araçlarda geçerli? Ne kadar, kaç TL? Örnek indirim hesaplama tabloları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni ÖTV düzenlemesini duyurdu. Merakla beklenen ÖTV indirimi ile ilgili detaylar da netleşti. ÖTV indirimi hangi araçlarda geçerli olacak? Kaç TL, ne kadar ÖTV indirimi yapılacak? İşte yeni ÖTV düzenlemesinin geçerli olacağı araçlar ve örnek ÖTV indirim hesaplama tabloları...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gemlik'te Siro Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı açıklamada yeni ÖTV düzenlemesi yapılacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
- Ben bay bay Kemal gibi konuşmuyorum. O bu tür müjdeleri de verir ama hepsi palavra, palavra, palavra. Şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnaflarımız aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek. Tüm bu konularla ilgili detaylar Hazine ve Maliye Bakanı Bakanlığımız tarafından ayrıca açıklanacaktır. ÖTV muafiyeti uygulamasının da esnaflarımıza hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah yeni Meclis faaliyete geçtiğinde ilk yapacağımız yasal düzenlemelerden biri bu olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu yeni ÖTV düzenlemesinin detayları da netleşmeye başladı.
Peki ÖTV indirimi ne kadar, kaç TL olacak? İşte örnek ÖTV indirimi hesaplama tablolarıyla tüm detaylar...
ÖTV İNDİRİMİ HANGİ ARAÇLARDA GEÇERLİ?
• Şehir içi taksi,
• Dolmuş,
• Minibüs,
• Midibüs,
• Otobüs,
• Çekici işletmeciliği,
• Kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnaf aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek.