Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı ÖTV ve KDV indirimi piyasalara nasıl yansıdı? Ulusal Kanal piyasanın nabzını tuttu, mikrofonu esnafa uzattı. Esnaf, indirimden memnun ama süreyi yetersiz buluyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamıştı. Düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre beyaz eşyadan yıl sonuna kadar özel tüketim vergisi alınmayacak.



Esnaf indirimden memnun, beklentilerl piyasaların hareketlenmesi. Ulusal Kanal ekibi, piyasalarda ÖTV ve KDV indiriminin yansımalarını araştırdı. Esnafa mikrofon uzattı.



Düzenlemeden memnun olanlar kadar süreyi az bulanlar da var.



İzmir Mobiyacılar Odası Başkanı Özkoparan, ÖTV ve KDV'de yapılan değişikliği Ulusal Kanal'a değerlendirdi. Kararı ekonomik kriz nedeniyle alındığını söyledi.



Ancak bu adım kalıcı bir çözüm değil. Sürenin kısa olduğunu vurgulayan Özkoparan, asıl sorunun girdi maliyetlerinde olduğunu söyledi.





Haber: Ceren Konukman- Özgür Doğu Saymaz

Kamera: Şengül Derin- Akın Kara

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