Türkiye'de akaryakıt dağıtım sektöründen alınan dolaylı vergiler, Türkiye'nin geçen yılki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) gelirlerinin yüzde 26'sını oluşturdu.

Petrol Sanayi Derneği'nin (PETDER) PwC Türkiye ile hazırladığı "Akaryakıt Dağıtım Sektörünün Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi Raporu"na göre, son 5 yılda her yıl ortalama yüzde 7 büyüyen akaryakıt dağıtım sektörünün dolaylı vergiler hariç toplam satışı 2016'da yaklaşık 65 milyar liraya, dolaylı vergiler dahil büyüklüğü ise 140 milyar liraya ulaştı.



Akaryakıt dağıtım sektöründe, ÖTV ve KDV gibi dolaylı vergiler yoluyla sağlanan kamu gelirleri son 3 yılda yüzde 9 artışla yaklaşık 75 milyar liraya çıkarken geçen yıl kamunun toplam ÖTV ve KDV gelirlerinin yaklaşık yüzde 26’sını akaryakıt dağıtım sektöründeki dolaylı vergiler oluşturdu.



Sektörün dolaylı vergiler hariç satışlarının, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) içindeki payının son 5 yıldaki ortalamasının yüzde 3,1 olduğu vurgulanan rapora göre, geçen yıl itibarıyla sektördeki satışın yarısı uluslararası yatırımcılar tarafından yapıldı.



Ayrıca, yaklaşık 47 milyar liraya karşılık gelen 280 milyon adet satış işlemi için kredi kartı kullanıldı.



Avrupa'nın en büyük üçüncü bayi ağı

Yaklaşık 95 bin ön saha, 45 bin nakliye, 10 bin dağıtım şirketi çalışanı ile 150 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayan Türk akaryakıt dağıtım sektörü, bayi ağı sıralamasında Almanya ve İtalya'dan sonra Avrupa'da 3'üncü sırada, akaryakıt satışında ise 35 milyon tonla 6'ncı sırada yer aldı.



Sektörde 100’ün üzerinde dağıtım şirketi, 102 depo, antrepo ve aktif olarak çalışan yaklaşık 13 bin bayi her gün yaklaşık 4 milyon araca hizmet veriyor. Akaryakıt istasyonlarını her gün yaklaşık 8 milyon kişi ziyaret ediyor.