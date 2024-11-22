ÖTV ve KDV'lerde yeni dönem: Arabalar ucuzlayacak mı?

MHP’li İsmail Özdemir ve Halil Öztürk tarafından sunulan kanun teklifi, 25 yaşından büyük araçlar için ÖTV’siz satış, şoför esnafına yönelik ÖTV ve KDV muafiyeti, ağır hasarlı araçların trafikten çekilmesi gibi düzenlemeler içeriyor.

Mert Sagit Mert Sagit
ÖTV ve KDV'lerde yeni dönem: Arabalar ucuzlayacak mı?
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İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel, teklifin içeriğini şu şekilde açıkladı: 2000 model ve öncesindeki araçlar, hurdaya ayrılmak şartıyla sıfır kilometre yerli araç alımlarında ÖTV muafiyetine tabi olacak. Şoför esnafı da ÖTV ve KDV muafiyetinden yararlanacak. Ayrıca ağır hasarlı araçlar trafikten çekilerek geri dönüşüme kazandırılacak.

ÖTV İNDİRİMİ ARAÇ FİYATLARINI NASIL ETKİLER?

Uzmanlar, kademeli ÖTV sistemi nedeniyle indirimlerin araç fiyatlarına farklı şekilde yansıyacağını belirtiyor. 1 milyon TL’lik bir otomobilde yaklaşık 180-200 bin TL arasında bir indirim olabileceği tahmin ediliyor. Ancak, motor hacmi ve donanım seviyesi gibi faktörler, indirimin oranını etkileyebilir.

İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARINDA NE DEĞİŞİR?

Düzenlemenin ikinci el araç piyasasına etkisi merak ediliyor. Yerli üretim araçlara talebin artmasıyla ikinci el fiyatlarında hafif bir düşüş olabilir. Ancak, hurda iadesi şartıyla uygulanacak bu düzenleme, ikinci el piyasasında büyük değişiklikler yaratmayabilir. Markaların satışları artırmak için teşvikler sunması, ikinci el fiyatlarında daha belirgin bir düşüşe yol açabilir.

ÖTV DÜZENLEMESİNE NEDEN İHTİYAÇ VAR?

Son yıllarda artan otomobil fiyatları, Türkiye’deki araç filosunun yaşlanmasına neden oldu. Trafikteki araçların yüzde 57’si 10 yaş ve üzeri. Eski araçların geri dönüşüme kazandırılması, çevre ve trafik güvenliği için önemli bir adım olacak. Ayrıca, bu düzenleme Türkiye’nin yerlilik oranını artırmaya da katkı sağlayacak.

KANUN TEKLİFİ YASALAŞIR MI?

ÖTV, Türkiye ekonomisinin önemli gelir kalemlerinden biri olsa da eski araçların trafikten çekilmesi ve yerlilik oranının artırılması ihtiyacı, bu düzenlemenin gerekliliğini ortaya koyuyor. Teklifin yasalaşması için Meclis’te detaylı görüşmeler yapılacak. İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel, sektör olarak desteğe hazır olduklarını belirtti.

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