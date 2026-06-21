ÖTV zamları ve petrol sıralaması pompayı vurdu! 21 Haziran bugün benzin ve litre fiyatları kaç TL?

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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ÖTV zamları ve petrol sıralaması pompayı vurdu! 21 Haziran bugün benzin ve litre fiyatları kaç TL? - Resim: 1

Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. 

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ÖTV zamları ve petrol sıralaması pompayı vurdu! 21 Haziran bugün benzin ve litre fiyatları kaç TL? - Resim: 2

Bu gelişmeler, vatandaşların “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?”, “LPG fiyatları güncel ne kadar?”, “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin fiyatı kaç TL?”, “Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?” gibi sorulara yanıt aramasına neden oluyor.

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ÖTV zamları ve petrol sıralaması pompayı vurdu! 21 Haziran bugün benzin ve litre fiyatları kaç TL? - Resim: 3

İşte 21 Haziran 2026 Pazar günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları:

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ÖTV zamları ve petrol sıralaması pompayı vurdu! 21 Haziran bugün benzin ve litre fiyatları kaç TL? - Resim: 4

İl İl Güncel Akaryakıt Fiyat Listesi

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ÖTV zamları ve petrol sıralaması pompayı vurdu! 21 Haziran bugün benzin ve litre fiyatları kaç TL? - Resim: 5

İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Benzin litre fiyatı: 62.19 TL
Motorin litre fiyatı: 64.45 TL
LPG litre fiyatı: 31.99 TL

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ÖTV zamları ve petrol sıralaması pompayı vurdu! 21 Haziran bugün benzin ve litre fiyatları kaç TL? - Resim: 6

İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Benzin litre fiyatı: 62.03 TL
Motorin litre fiyatı: 64.29 TL
LPG litre fiyatı: 31.39 TL

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ÖTV zamları ve petrol sıralaması pompayı vurdu! 21 Haziran bugün benzin ve litre fiyatları kaç TL? - Resim: 7

ANKARA
Benzin litre fiyatı: 63.14 TL
Motorin litre fiyatı: 65.55 TL
LPG litre fiyatı: 31.97 TL

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ÖTV zamları ve petrol sıralaması pompayı vurdu! 21 Haziran bugün benzin ve litre fiyatları kaç TL? - Resim: 8

İZMİR
Benzin litre fiyatı: 63.42 TL
Motorin litre fiyatı: 65.82 TL
LPG litre fiyatı: 31.79 TL

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