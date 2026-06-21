ÖTV zamları ve petrol sıralaması pompayı vurdu! 21 Haziran bugün benzin ve litre fiyatları kaç TL?

Bu gelişmeler, vatandaşların “Benzin ne kadar oldu?”, “Motorin litre fiyatı kaç TL?”, “LPG fiyatları güncel ne kadar?”, “Bugün benzin ne kadar?”, “Motorin fiyatı kaç TL?”, “Akaryakıt fiyatlarında son durum ne?” gibi sorulara yanıt aramasına neden oluyor.