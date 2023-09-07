OVP sonrası faiz artışı sinyali! Şimşek ve Erkan'dan neoliberal politikalarda kararlılık mesajı

Orta Vadeli Program'ın yansımaları sürerken Hazine ve Maliye Bakanı ile Merkez Bankası Başkanı'ndan da açıklamalar geldi. Neoliberal politikaların devamı için için kararlılık vurgusu öne çıktı. Yabancı yatırımcılara daha fazla taviz için ise faiz artışı sinyali verildi.

OVP sonrası faiz artışı sinyali! Şimşek ve Erkan'dan neoliberal politikalarda kararlılık mesajı
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Dış kaynak vurgusu yapıldı. Yatırımcıya taviz için faiz artışına devam edileceği kaydedildi. Orta Vadeli Programın yansımaları sürerken Hazine ve Maliye Bakanı ile Merkez Bankası Başkanı'ndan da açıklamalar geldi.

MEHMET ŞİMŞEK VE GAYE ERKAN AÇIKLAMA YAPTI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programa desteğinin tam olduğunu ifade etti. "Bunu sadece hissetmiyoruz görüyoruz." dedi.

Yapısal reformun gündeminin çok net takvimlendirildiğini de belirten Şimşek, "Şimdi bunun bir ayağı kalıyor. Dış kaynak ayağı. Ben dış kaynak ayağının oldukça güçlü olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Bir açıklama da Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan geldi. Yabancı yatırımcılara daha fazla taviz için faiz artışı sinyali verdi.

Erkan "Merkez Bankası olarak tüm araçlarımızla parasal sıkılaştırma sürecine enflasyonda belirgin bir iyileşme sağlanana kadar devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Mehmet Şimşek # Hafize Gaye Erkan # Orta Vadeli Program
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