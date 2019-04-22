Seçim sonrası zamlar sürüyor. Özel üretilmiş ekmek fiyatlarına da ortalama yüzde 13 oranında zam yapıldı. 3 lira 90 kuruş olan tam buğday ekmeğin fiyatı 4 lira 45 kuruşa yükselirken, 1 lira 75 kuruştan satılan kepek ekmeklerin fiyatı da 1 lira 95 kuruş oldu. Normal ekmek fiyatlarının da artırılması için görüşmelerin sürdüğü öğrenildi

Ekonomik kriz ekmeği de vurdu. Özel üretilmiş ekmek fiyatlarına ortalama yüzde 13 oranında zam yapıldı. 31 Mart seçimleri nedeniyle ertelenen zamlar peş peşe yapılıyor. Petrol ürünleri, tavuk ve kırmızı et, şampuanlar, gıda maddeleri, ... gibi ürünlerden sonra özel üretilmiş ekmek fiyatları da zamlandı. Birçok firma ürettiği ekmek çeşitlerinin fiyatlarını artırdı. Daha önce 3 lira 90 kuruştan satılan tam buğday ekmeğin fiyatı 4 lira 45 kuruşa yükselirken, 1 lira 75 kuruştan satılan kepek ekmeklerin fiyatı da 1 lira 95 kuruş oldu. Firmalar peş peşe zamları uygulamaya sokarken hazır paketlenmiş ekmek fiyatlarındaki artış da sürüyor. Bazı özel ekmeklerin fiyatı 8-9 lirayı bulurken, normal ekmek fiyatlarının da artırılması için görüşmelerin sürdüğü öğrenildi.



ÖRTÜLÜ ZAM YAPILDI



Özel ekmek üreticisi bir firmanın yetkilisi Aydınlık’a yaptığı açıklamada, seçimler nedeniyle ekmek fiyatlarına zamma izin verilmediğini, az miktarda örtülü zam yapıldığını kaydederek,"Durum böyle olunca firmalar özel ekmek fiyatlarına aşırı

zamlar yaptı. Özellikle yazın yaklaştığı günlerde zayıflama çabaları öne çıktı. Birçok firma bu durumu fırsata çevirmeye çalışıyor. Ama vatandaşın geçim durumu zorlaştığı için hemen hemen herkesin satışlarında düşüş var" dedi.



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