Özel hastanelere fahiş fiyat düzenlemesi

Özel Hastane Yönetmeliği değişti. Üst düzey tıbbi denetim dönemi başladı. Özel Hastanelerde fahiş fiyatlar yasaklandı. Fiyatlar belirlenirken SGK tarafından belirlenen SUT fiyatları baz alınacak.

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Özel hastanelere fahiş fiyat düzenlemesi
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla, özel hastaneler yönetmeliği yenilendi. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle sağlık hizmeti sunum standartları yükseltildi. Üst düzey tıbbi denetim dönemi başlatıldı. Özel hastanelerin işletilmesinden denetlenmesine kadar tüm kurallar yeniden düzenlendi.

Yılda 3 kez yapılan rutin denetimlerde kalite standartlarına uygunluk kontrol ediliyordu. Artık yalnızca kalite açısından değil, tıbbi işlemlerin içerikleri de denetime tabi tutulacak. Bakanlık tarafından kurulan 20 bilimsel komisyon, işlemlerin tıbbi gereksinimlere uygunluğunu değerlendirecek.

Sağlık hizmet sunumu için özel hastanelere tahsis edilen yatak ve kadrolar, devir konusu olmaktan çıkarılacak. Özel hastanelerde SGK tarafından belirlenen fark ücretleri dışında vatandaştan herhangi bir ücret talep edilmesi yasaklanacak. Standart bir fiyat politikası hayata geçirildi. Fiyatlar belirlenirken SGK tarafından belirlenen SUT fiyatları baz alınacak.

Sağlık Bakanlığı yapay zekânın kullanıldığı çoklu ve şeffaf denetim mekanizmasını uygulamaya aldı. Özel hastanelerde yapay zekâ destekli denetimler gerçekleştirilecek. Bu sayede usulsüzlüklerin önüne geçilecek.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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