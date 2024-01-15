Özel okullarda zam krizi

Özel okullar, yıllık enflasyon oranıyla birlikte belirlenen tavan zam oranlarını açıkladı. Bu doğrultuda, özel okullar en fazla yüzde 57 zam yapabilecek ancak bazı eğitim kurumları eğitim ücretlerini yüzde 100 artırdı.

Özel okullarda zam krizi

 Veliler okul ücretlerinden şikâyet ederken, okul yönetimleri artan maliyetleri gerekçe gösterdi.

Özel okullar da tavan zammı yüzde 57 ancak bazı özel okullar bu kurala uymadı. Veliler fahiş fiyatlarla karşı karşıya kaldı.

Artan maliyetler gerekçe gösterilen bazı özel okullar yüzde 57'lik tavan zammna yan ücretlerle yüzde 300'e kadar çıkarabiliyor.

Yaklaşık 1.4 milyon öğrencinin eğitim gördüğü özel okul ücretleriyle ilgili şikayetler bitmiyor.

Veliler gelen zamlardan şikayetçi ancak, Özel okullarda belirlenen zamlar tözok verileri baz alınarak yapılıyor.

Özel bir eğitim kurumunun yöneticisi Saadet Badem, yemek ücretlerinin de isteğe bağlı olduğunu belirtti.

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# özel okullar # zam
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