Türkiye'de özel sektörün borçları çığ gibi büyüdü. 2004 yılında toplam 47, 1 milyar dolar olan özel sektör dış borcu 245,2 milyar dolara çıktı. Özel sektörün en çok borçlu olduğu ülke de 34 milyar dolar ile İngiltere oldu.

İhracat düştü, döviz kuru yükseldi derken özel sektörün dış borcu tehlikeli boyutlara ulaştı.



Sözcü Gazetesi'nin haberine göre 2004 yılında toplam 47,1 milyar dolar dış borcu olan özel sektör, şimdi ise 245,2 milyar dolar borçlu.



Veriler 2018 Nisan ayına ait. Nisan ayı itibariyle özel sektörün toplam yurtdışı kredi borcunun 225.1 milyar doları uzun vadeli kredi, 20.1 milyar doları ise kısa vadeli borçlar.



Bu ay içinde 6.6 milyar dolar yurtdışı kredi borcu ödeyecek olan özel sektörün Nisan 2019'a kadar ödemekle yükümlü olduğu toplam döviz borcu ise 70.3 milyar dolar.



Ödeme planına göre özel sektörü en çok eylül ve ekim ayı zorlayacak. Çünkü, eylülde 6.2 milyar dolar, ekimde ise 9 milyar dolar döviz borcu ödemesi var.



Ödeme güçlüğü çeken Türk şirketleri finansman için ağırlıklı olarak Avrupa ve Körfez ülkelerine başvuru yapıyor. Türk özel sektörünün en çok borçlu olduğu ülke İngiltere. İngiliz Kraliçesi'nin Türkiye'den toplam 33.9 milyar dolar alacağı var.



İNGİLTERE 33.9 MİLYAR DOLAR



Özel sektörün borçlu olduğu ülkeler listesinde Almanya 25.1 milyar dolar ile ikinci, ABD 20.8 milyar dolar alacak ile üçüncü 20.2 milyar dolar alacağı olan Hollanda dördüncü ve Bahreyn de 11.2 milyar dolar ile beşinci sırada yer alıyor.



ALMANYA 25.1 MİLYAR DOLAR

ABD 20.8 MİLYAR DOLAR

HOLLANDA 20.2 MİLYAR DOLAR

BAHREYN 11.2 MİLYAR DOLAR

