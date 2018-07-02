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Özel sektörün dış borcu yükseldi
Özel sektörün dış borcu yükseldi

Özel sektörün dış borcu yükseldi

Türkiye'de özel sektörün borçları çığ gibi büyüdü. 2004 yılında toplam 47, 1 milyar dolar olan özel sektör dış borcu 245,2 milyar dolara çıktı. Özel sektörün en çok borçlu olduğu ülke de 34 milyar dolar ile İngiltere oldu.

Özel sektörün dış borcu yükseldi

İhracat düştü, döviz kuru yükseldi derken özel sektörün dış borcu tehlikeli boyutlara ulaştı. 

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre 2004 yılında toplam 47,1 milyar dolar dış borcu olan özel sektör, şimdi ise 245,2 milyar dolar borçlu. 

Veriler 2018 Nisan ayına ait. Nisan ayı itibariyle özel sektörün toplam yurtdışı kredi borcunun 225.1 milyar doları uzun vadeli kredi, 20.1 milyar doları ise kısa vadeli borçlar. 

Bu ay içinde 6.6 milyar dolar yurtdışı kredi borcu ödeyecek olan özel sektörün Nisan 2019'a kadar ödemekle yükümlü olduğu toplam döviz borcu ise 70.3 milyar dolar.

Ödeme planına göre özel sektörü en çok eylül ve ekim ayı zorlayacak. Çünkü, eylülde 6.2 milyar dolar, ekimde ise 9 milyar dolar döviz borcu ödemesi var. 

Ödeme güçlüğü çeken Türk şirketleri finansman için ağırlıklı olarak Avrupa ve Körfez ülkelerine başvuru yapıyor. Türk özel sektörünün en çok borçlu olduğu ülke İngiltere. İngiliz Kraliçesi'nin Türkiye'den toplam 33.9 milyar dolar alacağı var.

İNGİLTERE         33.9 MİLYAR DOLAR
        
Özel sektörün borçlu olduğu ülkeler listesinde Almanya 25.1 milyar dolar ile ikinci, ABD  20.8 milyar dolar alacak ile üçüncü  20.2 milyar dolar alacağı olan Hollanda dördüncü ve Bahreyn de 11.2 milyar dolar ile beşinci sırada yer alıyor. 

ALMANYA          25.1 MİLYAR DOLAR
ABD                   20.8 MİLYAR DOLAR
HOLLANDA       20.2 MİLYAR DOLAR
BAHREYN         11.2 MİLYAR DOLAR

Etiketler; #özel sektör #türkiye #abd
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