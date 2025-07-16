Özel sektörün yurt dışı borcu 66 ayın zirvesinde! Rakam 190 milyar doları aştı

Türkiye özel sektörünün yurt dışından sağladığı kredi borcu, 2024 sonuna kıyasla 18,1 milyar dolar artarak 190,4 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, Kasım 2019’dan bu yana görülen en yüksek seviye oldu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Özel sektörün yurt dışı borcu 66 ayın zirvesinde! Rakam 190 milyar doları aştı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), özel sektörün yurt dışı kredi borcuna ilişkin Mayıs 2025 verilerini açıkladı. Verilere göre özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2024 yıl sonuna kıyasla 18,1 milyar dolar artarak 190,4 milyar dolara yükseldi.

KASIM 2019’DAN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYE

Ekonomim’e göre, söz konusu rakam, Kasım 2019’dan bu yana ulaşılan en yüksek seviye olarak kaydedildi. Kredi borçlarındaki bu artış dikkat çekici bir yükselişe işaret etti.

TCMB verilerine göre, vadeye göre yapılan incelemede:

Uzun vadeli kredi borcu, 2024 yıl sonuna göre 20,7 milyar dolar artarak 177,5 milyar dolara çıktı.

Kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) ise 2,6 milyar dolar azalarak 12,8 milyar dolar seviyesine indi.

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