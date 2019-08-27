Sosyal Güvenlik Uzmanı ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Özgür Erdursun, "Şimdi vatandaş 10 yıl kredi denildiği zaman, 10 taksit gibi algılıyor. '10 yıl nedir ki öderim' diyor, 120 aylık krediler çekiliyor.120 ay içerisinde giderler anormal şekilde artıyor, ardından geliri artmayan vatandaş kredileri ödeyemez hale geliyor, alınan krediler ödenmediğinde, bankalar evlere, arabalara haciz işlemleri yapıyor" dedi

Sosyal Güvenlik Uzmanı ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Özgür Erdursun, Kent Gazetesi'ne konuştu.



Erdursun, "Avrupa'da mortgage sitemi var, uzun vadeli, düşük faizli krediler. İnsanlar bu sayede ev, araba ve iş sahibi oluyorlar. Türkiye'de de bu uygulanabilir ama şu an da faizler gerçekten çok yüksek. Bu faiz oranlarıyla kredi alan kişi perişan oluyor. Türkiye’de gelirler sabit, giderler her geçen gün artmış ve işini kaybetme riski var. Şimdi vatandaş 10 yıl kredi denildiği zaman, 10 taksit gibi algılıyor. '10 yıl nedir ki öderim' diyor, 120 aylık krediler çekiliyor.120 ay içerisinde giderler anormal şekilde artıyor, ardından geliri artmayan vatandaş kredileri ödeyemez hale geliyor, alınan krediler ödenmediğinde, bankalar evlere, arabalara haciz işlemleri yapıyor" dedi.



"YÜKSEK VERGİLER, BEL BÜKÜYOR"



Yüksek vergilerin işvereni zor durumda bıraktığını işaret eden Erdursun, şöyle konuştu:



"İşsizlik ile ilgili gerçek pozitif, objektif olarak bakıp iş vereni de rahatlatacak politika izlememiz lazım. Herkes yanına işçi alsın, üretim yoksa nasıl alsın ki? Sizin üretiminiz azalmış, işçi alıp ,ona ayrı para verip sigorta yapıp primini öder misiniz? Bunlar birilerine hoş görünmek için, o gün söylenip yarın yapılmayan şeyler. Sigorta primi ve vergi oranları biraz daha düşürülmesi gerekiyor. İşvereni, iş arayanı, umutsuz olan gençlere umut olacak bir paketin hazırlanması gerekiyor. Bunlarla ilgili de, muhakkak işin uzmanlarından, sivil toplum kuruluşlarından görüşler alınması gerekiyor. Toplumda bunların masaya yatırılması gerekiyor. Ve şu anda hiçbir şey yok havası, hiçbir şey yok demek gerçeği görmemek de daha büyük sorunları getirir. Ekonomide, sosyal güvenlik siteminde, çalışma hayatında sorunlar var. Düşük ücret, düşük emekli maaşları, yüksek vergiler. İşsizlik almış başını gidiyor, emeklilerin büyük bir bölümü çalışmak zorunda kalıyorsa, ortada kocaman bir sorun var demektir"



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