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Özgür Erdursun, kıdem tazminatı konusunda az bilinen detayı açıkladı - Son dakika 22 Ağustos 2019 Perşembe emeklilikte yaşa takılanlar EYT haberleri

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, "Kıdem tazminatı son brüt ücrete göre hesaplanır, üst limiti vardır. 2019 Aralık sonuna kadar Tavan 6.379,86 TL'dir. Ancak FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ Kıdem tazminatına dahil değildir!" bilgisini paylaştı

Özgür Erdursun, kıdem tazminatı konusunda az bilinen detayı açıkladı - Son dakika 22 Ağustos 2019 Perşembe emeklilikte yaşa takılanlar EYT haberleri

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, kıdem tazminatı konusunda önemli bir paylaşım yaptı.

Erdursun, şunları belirtti:

"Kıdem tazminatı son brüt ücrete göre hesaplanır, üst limiti vardır.

2019 Aralık sonuna kadar Tavan 6.379,86 TL'dir. 

Ancak FAZLA MESAİ ÜCRETLERİ Kıdem tazminatına dahil değildir!"

Paylaşımlarını sürdüren Erdursun, şunları ifade etti:

"İşçi işyerinde kendisine belirlenen sigara içme yerleri dışında sigara içerse, iş güvenliğini tehlikeye atmış olur ve tazminatsız işten çıkartılabilir. GÜNCEL YARGITAY KARARIDIR.

İşçi sık sık rapor alarak işe gitmiyorsa, işveren işçiyi tazminatlı olarak işten çıkartabilir! Bu durumda işçi İŞE İADE DAVASI açamaz... GÜNCEL YARGITAY KARARI..."

ulusal.com.tr

Etiketler; #fazla mesai ücretleri #kıdem tazminatı
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