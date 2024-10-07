Özgür Özel'den asgari ücret açıklaması

Milyonlarca çalışan 17 bin 2 lira olan asgari ücret ile 2024 yılını tamamlamaya çalışıyor. Yeni asgari ücret için geri sayım başlarken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den asgari ücret çıkışı geldi.

Mert Sagit Mert Sagit
Özgür Özel'den asgari ücret açıklaması
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Asgari ücret 2024 yılında bir kez belirlenerek 17 bin 2 liraya çıktı. Yeni asgari ücretin belirlenmesi için Aralık ayında çalışmalar başlayacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Dörtyol'daki Yolbulan Metal Fabrikası'nda grevde bulunan işçiler ile görüşerek asgari ücretin olması gereken rakamı açıkladı.

ASGARİ ÜCRETİN OLMASI GEREKTİĞİ RAKAMI AÇIKLADI

"Türkiye’de 17 bin lira asgari ücret sefalet ücretidir. Geçtiğimiz yıl, 'Bu ücrete dört kez zam yapacağız' diyenler, iktidar olunca ikinci zammı bile yapmayıp 17 bin lirada bıraktılar" ifadelerini kullanan CHP Genel Başkanı, "Gerçekten bugün asgari ücret hak ettiği zammı alsaydı, 25 bin lira olsaydı zaten hiç greve çıkmadan 30 bin liranın üzerinde taban maaşı almıştınız.” dedi ve sözlerine devam etti;

 İŞÇİLERİN YANINDAYIZ MESAJI

"Bugün hakkınızı yiyen yerel hak yiyici, bu şirketin, Yolbulan’ın patronuyken, esas hakkınızı yiyen genel hak yiyici, bugün ülkeyi yönetirken 17 bin lirayı 25 bin lira yapmayanlar, hayat pahalılığı, enflasyona göre asgari ücreti yükseltmeyenlerdir. Mücadelenizde, Yolbulan işçilerinin genel olarak emek mücadelesinde Türkiye işçi sınıfının yanındayız” dedi.

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