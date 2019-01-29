banner1002
'Genel Merkezin kararını tanımıyorum'
'Genel Merkezin kararını tanımıyorum'
Mutlu: Milletimizi HDP-PKK ittifakına mahkum etmeyeceğiz
Mutlu: Milletimizi HDP-PKK ittifakına mahkum etmeyeceğiz
Mustafa Güleç yerel basınla buluştu
Mustafa Güleç yerel basınla buluştu
Bakanlık duyurdu: Perşembe günü kapalı
Bakanlık duyurdu: Perşembe günü kapalı

Pakdemirli: Nişasta Bazlı Şeker kotası düşürülecek

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Geçen yıl yüzde 5'e düşürülen NBŞ kotası yapılacak düzenlemeyle yüzde 2,5'e çekilecek." dedi.

Pakdemirli: Nişasta Bazlı Şeker kotası düşürülecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geçen yıl yüzde 5'e düşürülen Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) kotasının yapılacak düzenlemeyle yüzde 2,5'e çekileceğini belirterek, "Halkımızın sağlıklı, güvenilir gıdaya ulaşması için gereken yapılmış olacak." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında, NBŞ kotasının düşürülerek ilave 500 bin ton şeker pancarının üretileceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bugün AKP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Seçim İşleri Başkanları Toplantısı'ndaki konuşmasında NBŞ kotasının yüzde 2,5’e düşürüleceğine yönelik açıklamasını hatırlatan Pakdemirli, açıklamanın şeker pancarı sektörüyle vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını kaydetti.

Pakdemirli, Şeker Kanunu gereğince şeker kotalarının Cumhurbaşkanlığınca belirlendiğini belirterek, şu bilgileri verdi:
"2001'de yayımlanan Şeker Kanunu çerçevesinde yüzde 10 olarak belirlenen NBŞ kotası geçtiğimiz yıl yüzde 5’e düşürülmüştü. Yapılacak düzenleme ile bu oran yüzde 2,5’e çekilecek ve halkımızın sağlıklı, güvenilir gıdaya ulaşması için gereken yapılmış olacaktır. Ayrıca bu düzenlemeyle yaklaşık 500 bin ton pancarın kota kapsamında ilave üretilmesi söz konusu olacak ve kotanın artırılmasıyla üreticilerimiz rahatlayacak. NBŞ kotasının düşürülmesinde olduğu gibi vatandaşlarımızın gıda sağlığını korumaya yönelik çalışmalarımız bundan sonra da devam edecek.”  

 


Kaynak: AA
Etiketler; #Tarım ve Orman Bakanı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.