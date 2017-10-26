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Palamudun tane fiyatı 2 liraya geriledi

Karadeniz'de son bir haftadır diğer balık türlerinde yaşanan bol av, palamudun tane fiyatının Sinop'ta 2 liraya kadar düşmesini sağladı.

Palamudun tane fiyatı 2 liraya geriledi

Karadeniz'de son bir haftadır yaşanan bol av, palamudun tane fiyatının 2 liraya kadar gerilemesini sağladı.

Sinop-Kastamonu Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, palamudun çok bol miktarda avlanmamasına karşın fiyatında düşüş olduğunu söyledi.

Diğer balık türlerinin bollaşmasıyla palamut fiyatlarının gerilediğini belirten Bayrak, "Özellikle hamsi bollaşınca vatandaşın ilgisi daha çok bu balığa yöneldi." dedi.

Tezgahlardaki balık çeşitliliğinin fiyatlara olumlu yansıdığını dile getiren Bayrak, şunları kaydetti:

"Palamut her ne kadar geçen yıla oranla az avlansa da fiyatı şu sıralar düşük seyrediyor. Bunun en önemli nedeni ise tezgahlarda diğer balık türlerinin de olması. Arz talep meselesi. Talep azalınca fiyat da düştü. Diğer balık türleri bol avlanmaya devam ettiği sürece palamut fiyatları düşük seyretmeye devam edecektir. Vatandaşımız bu dönemde bol bol balık tüketebilir."

Bu arada Sinop'ta tezgahlarda hamsinin kilogramı 5 liradan satılırken, zargana 15, mezgit 12, tirsi ise 10 liradan satışa sunuluyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #karadeniz #palamut
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