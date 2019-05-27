Pamuk üreticisine verilen destekleme priminin 500 kilogram ile sınırlandırılması çiftçiyi zora soktu. Kararın hasat zamanı aniden uygulamaya sokulması çiftçinin bütün hesaplarını alt üst etti. Pamuk üreticisi zarar ve borç riskiyle karşı karşıya.

Pamuk üreticisi, destekleme primine getirilen 500 kiloluk sınırlandırma nedeniyle büyük şaşkınlık yaşıyor. Sezon öncesinde hiçbir açıklama ya da uyarı yapılmadan aniden yürürlüğe konulan rekolte sınırlamasıyla büyük zora girdi. Koçarlı Ziraat Odası Başkanı Mutlu Öztürk, kararı yanlış buluyor.Öztürk, uygulamadan vazgeçilmezse pek çok çiftçinin pamuk üretimini bırakacağını, yerli pamuk üretiminin azalacağını, ithalatın artacağını söyledi.Pamuk üreticisi, destekleme primlerinin bayram öncesi ödenmesini umuyor. Ramazan bayramına borçlu ve beş parasız girmek istemiyor.