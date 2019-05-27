Pamuk üreticisi, destekleme primine getirilen 500 kiloluk sınırlandırma nedeniyle büyük şaşkınlık yaşıyor. Sezon öncesinde hiçbir açıklama ya da uyarı yapılmadan aniden yürürlüğe konulan rekolte sınırlamasıyla büyük zora girdi. Koçarlı Ziraat Odası Başkanı Mutlu Öztürk, kararı yanlış buluyor.
Öztürk, uygulamadan vazgeçilmezse pek çok çiftçinin pamuk üretimini bırakacağını, yerli pamuk üretiminin azalacağını, ithalatın artacağını söyledi.
Pamuk üreticisi, destekleme primlerinin bayram öncesi ödenmesini umuyor. Ramazan bayramına borçlu ve beş parasız girmek istemiyor.
HABER-KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK
ulusal.com.tr
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