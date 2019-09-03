Pamuk üreticilerinin gözü yarın Ankara'da yapılacak toplantıya çevrildi. Pamuk çiftçisi ithal pamuğa uygulanan fonun yükseltilmesini istiyor.

Türkiye'nin en önemli endüstriyel tarım ürünlerinden pamukta üreticiler hasadın başlamasına günler kala gözünü Ankara'ya çevirdi. İthal pamuğa uygulanan fonun düşürülmesi gündemde.



İthal pamuk kullanan iplik üreticileri fonun düşürülmesini isterken, pamuk çiftçisi ise bunun yerli pamuk üretimini yokedeceğini belirtiyor.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 4 Eylül'de sektör temsilcileriyle bir toplantı yapacak. Her iki sektör de bu toplantıdan gelecek habere kilitlenmiş durumda. AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, konu hakkında Ulusal Kanal'a konuştu.



Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu da pamuk hasadının başlamasına sayılı günler kaldığını, konunun bir an önce çözülmesi gerektiğini söyledi.





HABER-KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK

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